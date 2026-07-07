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Tramp ne odustaje od Grenlanda: Stigao odgovor danske premijerke

Tramp ne odustaje od Grenlanda: Stigao odgovor danske premijerke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na NATO samitu u Turskoj da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD a ne Danske. Ubrzo mu stigao odgovor.

Tramp ponovo o Grenlandu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Below the Sky/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio jedanas da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, dok su se lideri NATO-a okupljali na samitu u Turskoj.

Trampove tvrdnje da SAD moraju da kupe ili stave pod kontrolu Grenland, poluautonomnu dansku teritoriju, izazvale su tenzije između Vašingtona i Kopenhagena – zemalja osnivača NATO-a – ali i šire širom Evrope. Ovo pitanje je u međuvremenu prebačeno u diplomatske tokove, piše Rojters.

"To bi trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Tramp je dodao da je pitanje kontrole nad Grenlandom narušilo odnose SAD sa NATO alijansom.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO-om, jer Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac kako bi zaista pomogla Grenlandu, ali je on važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dogoditi", istakao je on.

Američki predsjednik se osvrnuo i na ranije odbijanje njegovih prijedloga:

"Nisu htjeli to da prihvate, i to pored sveg novca koji trošimo da bismo im pomogli u vezi sa Rusijom."

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da Grenland nije na prodaju i poručila kako od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet.

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Tagovi

Grenland SAD Danska

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