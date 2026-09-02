Izložba "Ranko Radović. Sutjeska" od 8. septembra na AGGF-u

Izložba "Ranko Radović. Sutjeska", autorke dr Maje Đilas, biće otvorena 8. septembra u 19 časova na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (AGGF UNIBL).

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Izložba će biti otvorena do 30. septembra, a organizuje se u okviru programa obilježavanja 30 godina postojanja ovog fakulteta.

Manifestacija je posvećena obilježavanju 90 godina od rođenja Ranka Radovića, jednog od najznačajnijih arhitekata i profesora bivše Jugoslavije i regiona. AGGF manifestaciju organizuje u saradnji sa Istraživačkim centrom za prostor i DOCOMOMO BH.

Program, koji će trajati od 8. do 30. septembra, obuhvatiće različite formate i discipline, sa ciljem da se arhitektura sagleda kao temeljna graditeljska filozofija, u kojoj se prostor potvrđuje kroz proces promjena, njegovo trajanje i nova čitanja.

U okviru manifestacije biće održana i panel-diskusija o statusu i stanju Spomen-kuće na Tjentištu i njenom kontekstu u okviru Nacionalnog parka "Sutjeska", kao i razgovor o knjizi "Ranko Radović - Autobiografija".

Partneri u organizaciji manifestacije su Spomen-zbirka profesor "Ranko Radović" iz Novog Sada i Fondacija "Ranko Radović" iz Danilovgrada.