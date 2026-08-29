Željeznice Srpske pred novim problemom: Plata za jul pod znakom pitanja, radnici prijete štrajkom

Sindikat Željeznica Republike Srpske tvrdi da nije uplaćen grant Vlade Srpske, zbog čega je ugrožena isplata julskih plata za oko 1.630 zaposlenih.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Sindikalne vođe u Željeznicama Republike Srpske (ŽRS) tvrde da Vlada Srpske nije izmirila grant tom preduzeću, zbog čega je pod znakom pitanja i isplata plata za jul za oko 1.630 zaposlenih.

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS saopštili su da resorno ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske, nije izvršilo uplatu sredstava po osnovu granta, zbog čega je ponovo dovedena u pitanje pravovremena isplata plate za jul 2026. godine.

"Zbog toga smo uputili hitan dopis Kabinetu generalnog direktora ŽRS i resornom ministru, sa zahtjevom za konkretne odgovore na pitanja kada će biti isplaćena plata za jul, da li je Vlada obezbijedila sredstva po osnovu granta te zašto novac do ovog trenutka nije uplaćen, kao i zašto se ponovo čeka posljednji dan u mjesecu za isplatu plate", kazao je "Glasu" predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS Dragan Peulić.

Zdravstveno osiguranje

Peulić je naglasio da od nadležnih traže i odgovor na pitanje da li će zbog eventualnog kašnjenja plata ponovo biti ugroženo zdravstveno osiguranje zaposlenih.

Od nadležnih traže i odgovor da li se na ovakav način misli privući prijeko potrebno izvršno osoblje u "Željeznicama".

"Na ovakav način se ne mogu privući novi radnici, niti se može zadržati postojeći stručni i izvršni kadar. Radnici koji svakodnevno obavljaju odgovorne poslove i brinu o bezbjednosti željezničkog saobraćaja zaslužuju sigurnost, a ne da svakog mjeseca čekaju posljednji dan i strepe kada će im biti isplaćena plata i da li će im biti uplaćeno zdravstveno osiguranje", kazao je Peulić i dodao da ovim putem jasno poručuju nadležnima da više neće ćutati i čekati posljednji trenutak.

Ukoliko ponovo dođe do kašnjenja isplate plate ili ugrožavanja zdravstvenog osiguranja zaposlenih, naveo je on, već 1. septembra stupiće u obustavu saobraćaja, odnosno radničku neposlušnost.

Obračunato, ali bez para

Peulić je dodao da je u petak, nedugo nakon što su uputili hitan dopis, dobio odgovor iz uprave "Željeznica" u kojem je navedeno da je plata za jul obračunata, ali da grant Vlade još nije uplaćen.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović nije odgovarao na pozive "Glasa", ali se javio vršilac dužnosti direktora "Željeznica" Dragan Zelenković, koji je naveo da je dobio informaciju o uplati granta iz resora saobraćaja u Vladi Srpske.

"Dobili smo informaciju da će grant biti uplaćen u petak, što znači da će i plata biti isplaćena u zakonskom roku. Ranije je plata bila isplaćivana polovinom tekućeg mjeseca za prethodni, ali ni mi sada nismo u istoj situaciji kao prije tri, četiri godine", kazao je za "Glas" Zelenković.

Pruge vape za izvršnim osobljem

Zelenković je nedavno izjavio da ovo preduzeće sve teže dolazi do potrebnog broja radnika, prije svega izvršnog osoblja.

"Početkom godine imali smo 1.699 radnika, a trenutno ih imamo 1.628. Dakle, više od 70 zaposlenih je po raznim osnovama napustilo preduzeće za nepunih osam mjeseci ove godine. Najviše je njih penzionisano, dok su ostali tražili sporazumni prekid ugovora o radu", kazao je Zelenković i dodao da su trenutno dovedeni u situaciju da ne mogu popuniti upražnjena radna mjesta.

Taj problem, naglašava on, prvo nastoje da riješe putem internih oglasa o preraspoređivanju radnika unutar preduzeća.

"Pored toga, od Vlade smo tražili prijem novih radnika i oni su nam na kraju odobrili prijem do 30 novih zaposlenih za "Željeznice" u narednom periodu. I tu sada imamo problem, jer ne možemo ni tih 30 radnika da obezbijedimo", poručio je tada Zelenković.