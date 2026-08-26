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Veliki pad saobraćaja u Srpskoj: Drastično manje robe i putnika na pruzi i znatno manje letova na aerodromima

Veliki pad saobraćaja u Srpskoj: Drastično manje robe i putnika na pruzi i znatno manje letova na aerodromima

Autor Haris Krhalić
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U drugom tromjesečju 2026. godine zabilježen je drastičan pad u željezničkom saobraćaju i prometu na aerodromima u Republici Srpskoj.

Oštar pad saobraćaja u Srpskoj: Veliki minus u željezničkom i avio-sektoru Izvor: Aerodrom Banjaluka

Podaci za drugo tromjesečje 2026. godine pokazuju značajno smanjenje obima prevoza i prometa kako u željezničkom saobraćaju, tako i na aerodromima u Republici Srpskoj u poređenju sa istim periodom prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U željezničkom saobraćaju u drugom tromjesečju 2026. godine obim prevezene robe manji je za 61,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ukupan obim rada, mjeren ostvarenim tonskim kilometrima, zabilježio pad od čak 76,3 odsto.

Znatno manje aktivnosti bilježi se i u putničkom segmentu, gdje je broj prevezenih putnika smanjen za 61,1 odsto, a broj ostvarenih putničkih kilometara manji je za 55,3 odsto u odnosu na drugo tromjesečje 2025. godine.

Smanjen promet i broj letova na aerodromima

Značajan pad aktivnosti prisutan je i u vazdušnom saobraćaju na aerodromima u Republici Srpskoj.

Broj letova aviona u drugom kvartalu manji je za 38,3 odsto, dok je ukupan broj prevezenih putnika pao za 17,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kada je riječ o stranim avio-kompanijama, broj letova njihovih aviona smanjen je za 27,1 odsto, dok je broj putnika koji su koristili njihove usluge manji za 17,2 odsto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

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Tagovi

Aerodrom Banjaluka željeznice RS Aerodromi RS

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