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Snimljen trenutak izletanja aviona sa piste: Nezapamćena tragedija u Majamiju, poginulo 5 osoba (Video)

Snimljen trenutak izletanja aviona sa piste: Nezapamćena tragedija u Majamiju, poginulo 5 osoba (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Pojavio se snimak izlijetanja aviona sa piste u Majamiju kada je poginulo pet osoba.

Snimak izletanja aviona sa piste u Majamiju Izvor: X/OSINTdefender

Na aerodromu u Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama dogodila se nevjerovatna nesreća kada je avion avio-kompanije "Amazon" izletio sa piste i zakucao se u parkirana vozila kada je pet osoba poginulo, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak nesreće. Ova pista nema specijalnu opremu u vidu lomljivog betonskog zida koji služi da amortizuje i zaustavi avione baš u ovakvim situacijama.

To je potvrdila i portparolka američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) Hana Volden. FAA godinama unazad preporučuje instalaciju ovih sistema na svim aerodromima, ali je to samo preporuka koja nije obavezna.

Pogledajte uznemirujući snimak izletanja aviona sa piste u Majamiju

Na pomenutom snimku vidi se kako avion "Boing 767-300" sleće, ali iz nepoznatih razloga zadnji desni točak ne dodiruje asfalt. Vidi se da avion velikom brzinom prilazi pisti kada je poginulo pet osoba, a povrijeđeno je petoro od kojih je troje u teškom stanju.

Zasad nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće. Istraga je u toku.

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avion SAD Majami

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