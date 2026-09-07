Tragedija na aerodromu u Majamiju: Petoro poginulo u nesreći Amazonovog aviona (FOTO)

Pet ljudi je poginulo kada je "boing 767", teretni avion kompanije "Amazon", skliznuo sa piste na Međunarodnom aerodromu u Majamiju i udario u više vozila.

Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

"Za sada znamo da je pet ljudi izgubilo život, a pet je povrijeđeno", rekla je gradonačelnik okruga Majami-Dejd Danijela Levin Kava.

Ranije je uprava aerodroma saopštila da su zbog ovog incidenta sve piste zatvorene, a svi letovi obustavljeni.

Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Federalna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da će pokrenuti istragu o ovom događaju.

(Srna)