Avion izletio sa piste, pokosio vozila i buknuo u plamenu: Više osoba povrijeđeno u Majamiju (Video)

Teretni avion Boing 767 "Amazon Prajm Era" izletio je sa piste u Majamiju, udario u nekoliko vozila i zapalio se, pri čemu je povrijeđeno više osoba.

Izvor: X/Osinttechnical

Teretni avion je sletio sa piste na međunarodnom aerodromu u Majamiju, povrijedivši nekoliko ljudi.

Incident se dogodio oko 14 časova po lokalnom vremenu, a radilo se o Boingu 767-300 kompanije Amazon Prajm Er. Nakon sletanja, avion je skrenuo sa piste, završio na putu, udario u nekoliko vozila i zapalio se, zbog čega je obustavljen sav vazdušni saobraćaj u Majamiju.

A Prime Air Boeing 767-300 freighter overran the runway at Miami International Airport this afternoon, coming to rest near a warehouse complex.



The airframe caught fire after the crash.pic.twitter.com/wYz50c21aO — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 6, 2026

Detalji nesreće

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) objavila je preliminarne informacije koje ukazuju da je teretni avion Boing 767-300 sletio sa piste nakon slijetanja.

Avion je letio na letu 7598 kompanije Prajm Er iz San Huana, Portoriko. Uprava aerodroma potvrdila je da je avion onesposobljen nakon poletanja sa dijagonalne piste. Vatrogasna služba okruga Majami-Dejd izvestila je da su, kada su stigli na lice mjesta, zatekli avion u plamenu nakon sudara sa nekoliko vozila, sa vidljivim jakim plamenom i gustim dimom.

Nekoliko povrijeđenih

Vatrogasna služba Majami-Dejda primila je izveštaj o nesreći u 13:55 časova po lokalnom vremenu, a na lice mjesta je poslato više od 60 vatrogasaca. U zvaničnom saopštenju se navodi da se na mjestu nesreće nalazi „nekoliko povrijeđenih osoba“.

„Objavićemo nove informacije o stanju povrijeđenih čim budu dostupne“, saopštila je vatrogasna služba. Aerodrom je saopštio da je vatrogasna služba nadležna za sve upite o povrieđenima.

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT.pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)September 6, 2026

Potpuno obustavljanje saobraćaja

Američki regulatori vazdušnog saobraćaja naredili su potpunu obustavu saobraćaja na aerodromu u Majamiju zbog "onesposobljenog aviona".

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) nameće takve mjere za kontrolu saobraćaja, a one se najčešće koriste tokom ekstremnih vremenskih uslova. Uprava aerodroma potvrdila je da su sve piste i rulne staze zatvorene od 15 časova i da je na snazi potpuna obustava saobraćaja.