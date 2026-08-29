logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pijan ukrao „cesnu“ i krenuo prema nuklearnoj elektrani Pakš

Pijan ukrao „cesnu“ i krenuo prema nuklearnoj elektrani Pakš

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dvadesetčetvorogodišnji mladić ukrao je jutros laki avion "cesnu" sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašćeno poletio ka nuklearnoj elektrani "Pakš", prenijeli su mađarski mediji.

Pijan ukrao „cesnu“ i krenuo prema nuklearnoj elektrani Pakš Izvor: Shutterstock

Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona podignuta su u vazduh.

Avion "cesna" je doletio u područje nuklearne elektrane "Pakš" i počeo da manevriše u vazduhu.

Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.

Avion je na kraju prinudno sletio blizu Gerjena u polje suncokreta, a tom prilikom je oštećen stajni trap, ali nije bilo povrijeđenih.

Vojni avion je locirao "cesnu" i ostao iznad mjesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a policija je uhapsila pilota.

Riječ je o mladiću iz Sombora, za koga policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju, prenosi "Sputnjik".

On je nakon slijetanja napustio avion i krenuo pješke sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali je na kraju uhapšen.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska avion incident

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ