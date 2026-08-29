Pijan ukrao „cesnu“ i krenuo prema nuklearnoj elektrani Pakš

Dvadesetčetvorogodišnji mladić ukrao je jutros laki avion "cesnu" sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašćeno poletio ka nuklearnoj elektrani "Pakš", prenijeli su mađarski mediji.

Izvor: Shutterstock

Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona podignuta su u vazduh.

Avion "cesna" je doletio u područje nuklearne elektrane "Pakš" i počeo da manevriše u vazduhu.

Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.

Avion je na kraju prinudno sletio blizu Gerjena u polje suncokreta, a tom prilikom je oštećen stajni trap, ali nije bilo povrijeđenih.

Vojni avion je locirao "cesnu" i ostao iznad mjesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a policija je uhapsila pilota.

Riječ je o mladiću iz Sombora, za koga policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju, prenosi "Sputnjik".

On je nakon slijetanja napustio avion i krenuo pješke sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali je na kraju uhapšen.

(Srna)