logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Avion sa 222 putnika prinudno sletio: Drama iznad Atlantika, oglasila se uzbuna tokom leta

Avion sa 222 putnika prinudno sletio: Drama iznad Atlantika, oglasila se uzbuna tokom leta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Švajcarski avion morao prinudno da sleti na Azorima zbog hemijskog mirisa u avionu.

Švajcarski avion prinudno sletio Izvor: Markus Mainka/Shutterstock

Avion švajcarske avio-kompanije "Swiss" morao je prinudno da sleti na Azorima tokom leta od Čikaga u Sjedinjenim Američkim Država do Ciriha u Švajcarskoj, piše "Swiss info". Razlog prinudnog slijetanja aviona bio je hemijski miris u avionu.

Riječ je o avionu "Boing 777" u kom je u tom trenutku bilo 222 putnika i 16 članova posade. Avion je bio iznad Atlantskog okeana u trenutku poziva u pomoć i tada je avion preusmjeren na Azore.

Putnici su poslati u drugi avion danas popodne kako bi nastavili bezbjedno put ka Cirihu. Zasad nije poznat uzrok hemijskog mirisa u letelici.

Hitna istraga je pokrenuta. Nema povrijeđenih i stradalih.  

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion incident

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ