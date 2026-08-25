Avion sa 222 putnika prinudno sletio: Drama iznad Atlantika, oglasila se uzbuna tokom leta

Švajcarski avion morao prinudno da sleti na Azorima zbog hemijskog mirisa u avionu.

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Avion švajcarske avio-kompanije "Swiss" morao je prinudno da sleti na Azorima tokom leta od Čikaga u Sjedinjenim Američkim Država do Ciriha u Švajcarskoj, piše "Swiss info". Razlog prinudnog slijetanja aviona bio je hemijski miris u avionu.

Riječ je o avionu "Boing 777" u kom je u tom trenutku bilo 222 putnika i 16 članova posade. Avion je bio iznad Atlantskog okeana u trenutku poziva u pomoć i tada je avion preusmjeren na Azore.

Putnici su poslati u drugi avion danas popodne kako bi nastavili bezbjedno put ka Cirihu. Zasad nije poznat uzrok hemijskog mirisa u letelici.

Hitna istraga je pokrenuta. Nema povrijeđenih i stradalih.

(Mondo.rs)