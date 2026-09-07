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Ajfelov toranj zatvoren za posjetioce: Osoblje stupilo u štrajk zbog udaljavanja žena sa posla

Ajfelov toranj zatvoren za posjetioce: Osoblje stupilo u štrajk zbog udaljavanja žena sa posla

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ajfelov toranj u Parizu danas je bio zatvoren za posjetioce jer je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke uprave da tokom vikenda sa posla udalji žene i da ostanu samo muškarci.

Ajfelov toranj zatvoren za posjetioce Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Francuski dnevnik "Parizijen" objavio je, pozivajući se na zaposlene, da je štrajk izazvao incident tokom vikenda kada je od ženskog osoblja zatraženo da se povuku sa trećeg sprata poznate građevine na zahtjev stotinjak članova vjerske grupe hindusa.

Prema navodima lista, grupu je tokom posjete pratilo samo muško osoblje.

U saopštenju objavljenom na internet stranici Ajfelovog tornja navedeno je da je lokacija zatvorena iz operativnih razloga.

Incident je izazvao negodovanje u Parizu, a gradonačelnik Emanuel Gregoar je podržao protest zaposlenih na Ajfelovom tornju.

Nije poznato kada će toranj ponovo biti otvoren za javnost.

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Tagovi

Ajfelov toranj Pariz Francuska

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