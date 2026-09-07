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Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju: Najmanje šest mrtvih, među njima i dijete

Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju: Najmanje šest mrtvih, među njima i dijete

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Najmanje šest osoba poginulo je u talasu napada ukrajinskih dronova na Belgorodsku i Permsku oblast i Krim tokom noći, saopštili su ruski zvaničnici. Moskva tvrdi da je presrela više od 300 bespilotnih letjelica.

Najmanje šestoro poginulih u napadima ukrajinskih dronova Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najmanje šest osoba poginulo je u talasu napada ukrajinskih dronova na Belgorodsku i Permsku oblast i Krim tokom noći, saopštili su u ponedjeljak ruski zvaničnici.

Muškarac i žena poginuli su kada je dron pogodio njihov automobil u Belgorodskoj oblasti, nedaleko od granice sa Ukrajinom, saopštio je lokalni operativni štab za vanredne situacije.

Zvaničnici Belgorodske oblasti saopštili su u ponedjeljak ujutru da je još jedan muškarac poginuo u odvojenom napadu dronom u pograničnom gradu Grajvoronu.

Dron pogodio stambenu zgradu 1.300 kilometara od Ukrajine

Napad je zabilježen i znatno dublje na teritoriji Rusije.

U Permskoj oblasti, oko 1.300 kilometara istočno od Ukrajine, jedna osoba je poginula, dok su četiri povrijeđene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu, saopštio je guverner Dmitrij Mahonjin.

Prema nepotvrđenim izvještajima, dim je primjećen iznad industrijske zone u Permu u kojoj se nalaze najmanje dva objekta povezana sa ruskom odbrambenom industrijom, uključujući fabriku baruta i pogon za proizvodnju raketnih motora.

Za sada nema nezavisne potvrde da su ti objekti bili pogođeni ili da su predstavljali mete napada, prenosi Moscow Times.

Poginuli i na Krimu

Istovremeno, na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine, petnaestogodišnja djevojčica i muškarac poginuli su tokom noćnog napada na lučki grad Sevastopolj, saopštile su vlasti koje je postavila Moskva.

Prema njihovim navodima, dronovi sa šrapnelima oštetili su prozore na osam stambenih zgrada i jednom vrtiću.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je između nedjelje uveče i ponedjeljka ujutru presrelo ukupno 306 ukrajinskih dronova iznad teritorije Rusije i Krima.

Ukrajinske vlasti zasad nisu komentarisale navode ruskih zvaničnika o žrtvama i posljedicama napada.

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