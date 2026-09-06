Nova mapa svijeta razbjesnila Ukrajinu, UN tajnim glasanjem donijele skandaloznu odluku: "Ovo je neprihvatljivo"

Ujedinjene nacije usvojile su novu zvaničnu kartu svijeta na kojoj je Krim vizuelno odvojen od Ukrajine, što je izazvalo protest Kijeva.

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Ujedinjene nacije su usvojile novu zvaničnu mapu sveta koja vizuelno odvaja Krim od Ukrajine, što je izazvalo protest Kijeva. Mapa, zasnovana na projekciji "Jednake Zemlje" i usvojena 4. septembra, prikazuje anektirano poluostrvo sivom bojom, dok je ostatak teritorije Ukrajine zelene boje. Iako Krim nije prikazan kao dio Rusije, koja ga je nezakonito anektirala 2014. godine, Ukrajina smatra takav prikaz kontroverznim.

Protest u Kijevu i glasanje u UN

Ukrajina je bila jedna od sedam zemalja koje su glasale protiv nove mape. Poslanica Kira Rudik je rekla da Ukrajina ne može da podrži rezoluciju jer prikazuje okupirano poluostrvo kao odvojeno od zemlje.

"U 2026. godini, UN ne bi trebalo da bude potreban podsjetnik. Krim je Ukrajina. Sramota", objavljeno je na X.

U zvaničnoj žalbi koju je Ukrajina podnela UN, takav prikaz je opisan kao "potpuno neprihvatljiv".

Rezolucija "Hajde da popravimo mapu"

Rezoluciju pod nazivom "Hajde da popravimo mapu" predložio je Togo uz podršku Afričke unije, a prihvatilo ju je 164 zemlje. Njen cilj je da UN prestanu da koriste tradicionalnu Merkatorovu projekciju, koja značajno uvećava prikaz zemalja na sjevernoj hemisferi.

Nova projekcija "Jednaka Zemlja" je osmišljena da preciznije prikaže stvarne proporcije veličina zemalja, posebno Afrike, u odnosu na Evropu i Severnu Ameriku. Rusija je nezakonito okupirala i anektirala Krim 2014. godine, ali prema međunarodnom pravu on ostaje ukrajinska teritorija.

Stavovi drugih zemalja

Pored Ukrajine, još pet zemalja se uzdržalo od glasanja: Estonija, Gruzija, Litvanija, Moldavija i Srbija. Jedina zemlja koja je glasala protiv bile su Sjedinjene Američke Države.

"Naglašavamo da se ova rezolucija ne bavi niti utiče na pitanja suvereniteta, teritorijalnog statusa, razgraničenja ili međunarodno priznatih granica država", navela je delegacija Evropske unije, javlja Index.

U saopštenju se dodaje da rezolucija "ne podrazumijeva priznavanje, podršku ili prihvatanje bilo kakvih zahtjeva koji se odnose na sporne teritorije, promene postojećih granica ili promene pravnog statusa bilo koje teritorije".

Američki predstavnik je objasnio da SAD nisu glasale protiv zbog pitanja granice. Optužio je autore mape da su deo "radikalnog ideološkog projekta" koji teži promociji reparacija.