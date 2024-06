Budanov: Rusija postavlja S-500 na Krim

Rusija postavlja PVO sistem S-500 Prometej na Krim.

Izvor: Youtube/Agas Channel

Kirilo Budanov, šef Glavnog obavještajnog direktorata Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR), izjavio je da ruska vojska na Krimu i oko Kerčkog mosta postavlja dijelove najmodernijeg protivvazdušnog sistema S-500, javlja "Kijev Independent". On je naveo da je raspoređivanje dodatnih ruskih PVO sistema na Krimskom poluostrvu bilo "očekivano" kako bi Kremlj nadoknadio gubitke koje su pretrpjele ruske trupe u toj vojnoj opremi zbog ukrajinskih napada američkim balističkim raketama dugog dometa ATACMS.

"To će, u principu, biti eksperimentalna primena... Kerčki most se uvijek koristi i dokle god stoji tamo, on će biti korišćen", izjavio je Budanov.

Ovaj ukrajinski list podsjeća da je u aprilu ove godine Sergej Šojgu, tadašnji ruski ministar odbrane, najavio razmještanje novog PVO sistema koji štite i do aviona i od raketa, uključujući S-500 Prometej. Isporuka 10 primeraka tog sistema naručena je 2021. godine.

Šta je S-500 Prometej?

Navodi se da je PVO sistem Prometej sistem, koji je poznat i pod imenom 55R6M Trijumfator-M, namijenjen za odbranu od balističkih raketa i drugih meta koje su na velikoj udaljenosti. On je isprva bio osmišljen da bude pokretna i fleksibilna zamjena za antibalističke raketne sisteme A-135 postavljene u silose oko Moskve, ali je moguća prenamjena za druge odbrambene uloge.

Za S-500 tvrdi se da mu je domet do 600 kilometara za odbranu od balističkih raketa i 500 kilometara za PVO. Kompanija “Almaz-Antej” koja ga proizvodi navodi se da je osmišljen za otkrivanje i istovremeno uništavanje do deset balističkih hipersoničnih meta koje se kreću brzinom od d 7.000 metara u sekundi na visini većoj od 180 kilometara. Navodi se da S-500 Prometej može da deluje i protiv satelita i oružanih sistema koji se nalaze u niskoj orbiti Zemlje i do tih meta dolazi za manje od četiri sekunde, što je više nego duplo brže od S-400 Trijumf.

Da podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da pregovara sa Ruskom Federacijom sutradan ukoliko bi to značilo da će ruske trupe napustiti njegovu zemlju, dok ruska strana ima dva zahtjeva.

(MONDO/A.B.)