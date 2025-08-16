logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin nije došao samo zbog Trampa: Odao počast sovjetskim pilotima na Aljasci

Putin nije došao samo zbog Trampa: Odao počast sovjetskim pilotima na Aljasci

Autor mondo.ba
0

Za neke stanovnike Aljaske, ovi grobovi su podsjetnik na ratno savezništvo koje je nakratko premostilo ogromnu političku i kulturnu podelu između SAD i Rusije.

Putin na groblju sovjeskih pilota poginulih na Aljasci Izvor: Youtube/printscreen/WAAY 31 News

Ruski predsjednik Vladimir Putin položio je cvijeće na grobove sovjetskih pilota na Aljasci nakon važnog samita sa predsjednikom Donaldom Trampom. Ovo je bio simboličan gest povezan sa malo poznatim poglavljem istorije Drugog svjetskog rata.

Grobno mjesto, koje se nalazi na Nacionalnom groblju Fort Ričardson u blizini Ankoridža, odaje počast sovjetskim pilotima koji su poginuli na Aljasci tokom obuke i prevoza američkih aviona na Istočni front u okviru programa "Zajma i zakupa".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ceremoniju polaganja cvijeća ruskim državnim medijima, rekavši da će se ona održati prije nego što Putin napusti Aljasku. Grobovi se održavaju kao deo posebnog odjeljka u Fort Ričardsonu, gdje bijeli nadgrobni spomenici nose imena, činove i detalje o službi svakog sovjetskog pilota.

Pogledajte kako je Vladimir Putin položio cvijeće na grobove sovjetskih vojnika na Aljasci:

Zašto su sovjetski piloti sahranjeni na Aljasci tokom Drugog svjetskog rata?

Tokom Drugog svjetskog rata , Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez bili su saveznici protiv nacističke Njemačke. U okviru programa zajma i zakupa, SAD su isporučile Sovjetima skoro 8.000 aviona i drugog ratnog materijala.

Od 1942. do 1945. godine, sovjetski piloti su se obučavali zajedno sa američkim posadama u Ferbanksu na Aljasci, prije nego što su avionima letjeli iznad Kanade, u unutrašnjost Aljaske, a zatim preko Beringovog moreuza do Sibira. Ruta, poznata kao vazdušni put Aljaska-Sibir, bila je ključna za isporuku aviona sovjetskim linijama fronta.

Neki sovjetski piloti su poginuli tokom obuke ili u transportu usled nesreća ili teških vremenskih uslova. Prvobitno su sahranjeni u Ferbanksu i Nomu , a njihovi posmrtni ostaci su ponovo sahranjeni 1946. godine u Fort Ričardsonu po nalogu američke administracije Nacionalnog groblja Aljaske.

Vladimir Putin polaže cveće na grobove sovjetskih vojnika na Aljasci
Izvor: WAAY 31 News/youtube

Decenijama, mjesto počivanja sovjetskih pilota nije bilo dokumentovano u zvaničnim ruskim zapisima. Godine 1990, delegacija Sovjetskog komiteta ratnih veterana potvrdila je lokaciju.

Godine 2011, tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nagradio je Virdžiniju Voker, direktorku groblja, za njenu ulogu u očuvanju grobova i obezbeđivanju njihovog održavanja. Lokalitet je ostao u besprekornom stanju, a svaki nadgrobni spomenik je ispisan na engleskom i ruskom jeziku.

Putinova odluka da oda počast sovjetskim pilotima dolazi u napetom trenutku u odnosima SAD i Rusije, kada su se on i Tramp sastali kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini i širim globalnim pitanjima. Ceremonija ističe rijedak trenutak zajedničke istorije - vrijeme kada su Vašington i Moskva stajali na istoj strani globalnog sukoba.

Za neke stanovnike Aljaske, grobovi su podsetnik na ratno savezništvo koje je nakratko premostilo ogromnu političku i kulturnu podjelu između SAD i Rusije.

(Fox10/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin aljaska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ