Putin nije došao samo zbog Trampa: Odao počast sovjetskim pilotima na Aljasci

Za neke stanovnike Aljaske, ovi grobovi su podsjetnik na ratno savezništvo koje je nakratko premostilo ogromnu političku i kulturnu podelu između SAD i Rusije.

Izvor: Youtube/printscreen/WAAY 31 News

Ruski predsjednik Vladimir Putin položio je cvijeće na grobove sovjetskih pilota na Aljasci nakon važnog samita sa predsjednikom Donaldom Trampom. Ovo je bio simboličan gest povezan sa malo poznatim poglavljem istorije Drugog svjetskog rata.

Grobno mjesto, koje se nalazi na Nacionalnom groblju Fort Ričardson u blizini Ankoridža, odaje počast sovjetskim pilotima koji su poginuli na Aljasci tokom obuke i prevoza američkih aviona na Istočni front u okviru programa "Zajma i zakupa".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ceremoniju polaganja cvijeća ruskim državnim medijima, rekavši da će se ona održati prije nego što Putin napusti Aljasku. Grobovi se održavaju kao deo posebnog odjeljka u Fort Ričardsonu, gdje bijeli nadgrobni spomenici nose imena, činove i detalje o službi svakog sovjetskog pilota.

Pogledajte kako je Vladimir Putin položio cvijeće na grobove sovjetskih vojnika na Aljasci:

Zašto su sovjetski piloti sahranjeni na Aljasci tokom Drugog svjetskog rata?

Tokom Drugog svjetskog rata , Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez bili su saveznici protiv nacističke Njemačke. U okviru programa zajma i zakupa, SAD su isporučile Sovjetima skoro 8.000 aviona i drugog ratnog materijala.

Od 1942. do 1945. godine, sovjetski piloti su se obučavali zajedno sa američkim posadama u Ferbanksu na Aljasci, prije nego što su avionima letjeli iznad Kanade, u unutrašnjost Aljaske, a zatim preko Beringovog moreuza do Sibira. Ruta, poznata kao vazdušni put Aljaska-Sibir, bila je ključna za isporuku aviona sovjetskim linijama fronta.

Neki sovjetski piloti su poginuli tokom obuke ili u transportu usled nesreća ili teških vremenskih uslova. Prvobitno su sahranjeni u Ferbanksu i Nomu , a njihovi posmrtni ostaci su ponovo sahranjeni 1946. godine u Fort Ričardsonu po nalogu američke administracije Nacionalnog groblja Aljaske.

Vladimir Putin polaže cveće na grobove sovjetskih vojnika na Aljasci Izvor: WAAY 31 News/youtube

Decenijama, mjesto počivanja sovjetskih pilota nije bilo dokumentovano u zvaničnim ruskim zapisima. Godine 1990, delegacija Sovjetskog komiteta ratnih veterana potvrdila je lokaciju.

Godine 2011, tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nagradio je Virdžiniju Voker, direktorku groblja, za njenu ulogu u očuvanju grobova i obezbeđivanju njihovog održavanja. Lokalitet je ostao u besprekornom stanju, a svaki nadgrobni spomenik je ispisan na engleskom i ruskom jeziku.

Putinova odluka da oda počast sovjetskim pilotima dolazi u napetom trenutku u odnosima SAD i Rusije, kada su se on i Tramp sastali kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini i širim globalnim pitanjima. Ceremonija ističe rijedak trenutak zajedničke istorije - vrijeme kada su Vašington i Moskva stajali na istoj strani globalnog sukoba.

Za neke stanovnike Aljaske, grobovi su podsetnik na ratno savezništvo koje je nakratko premostilo ogromnu političku i kulturnu podjelu između SAD i Rusije.

(Fox10/MONDO)