Košarac: Ignorisanje Trgovske gore je neprihvatljivo

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da neće prihvatiti predloženi program rada Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH za 2026. godinu, u kojem se ne pominje problem izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

Izvor: Staša Košarac/Instagram

"Nedopustivo je da se bilo koja nadležna institucija, samoinicijativno i na krajnje neodgovoran način, isključi iz naše zajedničke borbe protiv namjere Hrvatske da u našem dvorištu odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo", naglasio je Košarac.

Košarac je istakao da ne mogu računati na njegov podršku i glas sve dok Trgovska gora, kao jedan od najvažnijih prioriteta, ne bude uvrštena u program rada Agencije, te pozvao sve ministre u Savjetu ministara da zauzmu isti stav.

"Da budem potpuno otvoren i jasan - nikada ni kao ministar ni kao zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara neću podržati takav program rada Agencije", poručio je Košarac na "Instagramu".

On je apelovao na rukovodstvo Agencije da se prioritetno, na ozbiljan i odgovoran način, posveti rješavanju problematike izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, u skladu sa svojim nadležnostima.

Prema njegovim riječima, apsolutno je neprihvatljivo da ova agencija ima ignorantski odnos prema gorućem problemu, koji prijeti da ugrozi život 250.000 ljudi i životnu sredinu.

Košarac je poručio da Trgovska gora mora biti prioritet svih nadležnih institucija u BiH, na šta ih obavezuju zaključci Predsjedništva BiH, Savjeta ministara i svih drugih.

On je naveo da ovo pitanje nije nešto o čemu se proizvoljno odlučuje, već pravna obaveza svih nadležnih institucija.

"Zdravlje ljudi i zaštita životne sredine moraju ostati prioritet svih nas", naveo je Košarac.

(Srna/MONDO)