Preminula novinarka Gordana Vila

Preminula novinarka Gordana Vila

Autor Nikolina Damjanić
0

Dugogodišnja novinarka Radio televizije Republike Srpske (RTRS) Gordana Vila preminula je u 48. godini nakon teške bolesti.

Preminula novinarka Gordana Vila Izvor: RTRS

U ovoj medijskoj kući bila je zaposlena više od 20 godina kao novinarka, urednica i rukovodilac Informativno-tehničkog centra RTRS-a u Prijedoru.

Za svoj rad nagrađena je priznanjem "Srđan Aleksić" za društveno odgovorno novinarstvo, koje dodjeljuju Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira, piše RTRS.

Posljednjih pet godina Gordana Vila bila je direktorka prijedorske Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije", gdje je nastavila da doprinosi zajednici kroz kulturu i obrazovanje.

Datum sahrane Gordane Vila biće objavljen naknadno.

(RTRS/MONDO)

