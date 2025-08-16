Policija se oglasila o ranjavanju psa u Banjaluci

Pripadnici banjalučke Policijske uprave tragaju za licem koje je ušlo u dvorište porodične kuće u Banjaluci i iz vatrenog oružja ranilo psa.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Policijskoj upravi Banjaluka je rečeno da preduzimaju mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja.

Slučaj je prijavljen nadležnoj policijskoj stanici juče u 11.50 časova.

O svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podsjećamo, U banjalučkom naselju Debeljaci juče je došlo do šokantnog incidenta kada je u dvorištu porodične kuće upucan pas po imenu Areta.

Vlasnica životinje, Tijana Mutić, objavila je na društvenim mrežama da je oko 11 časova čula pucanj i cvilenje, a zatim kroz prozor ugledala muškarca s puškom na svega dva metra od kuće.

Pas je preživio napad, ali su troškovi veterinarskog liječenja procijenjeni na oko 1.000 KM. Vlasnica je pozvala sve ljude dobre volje da pomognu uplatom na svoj račun u NLB banci, kako bi se pokrili troškovi operacije i oporavka životinje.

(MONDO/Srna)