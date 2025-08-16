logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlasnica traži pomoć: Upucan pas u dvorištu porodične kuće u Banjaluci (VIDEO) 1

Vlasnica traži pomoć: Upucan pas u dvorištu porodične kuće u Banjaluci (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
1

U banjalučkom naselju Debeljaci juče je došlo do šokantnog incidenta kada je u dvorištu porodične kuće upucan pas po imenu Areta.

Hvataj.JPG Izvor: Instagram/sumskaviila

Vlasnica životinje, Tijana Mutić, objavila je na društvenim mrežama da je oko 11 časova čula pucanj i cvilenje, a zatim kroz prozor ugledala muškarca s puškom na svega dva metra od kuće.

„Areta je upucana u našem dvorištu. Ne divlji zapad“, napisala je Mutić na Instagramu.

Dodala je da je Areta bila štene, veoma živahna ali ni najmanje agresivna, te da nikoga nije povrijedila.

„Neko je sebi dao za pravo da ovo uradi jer mu je smetao lavež ili cvilenje“, navela je Mutić.

Pas je preživio napad, ali su troškovi veterinarskog liječenja procijenjeni na oko 1.000 KM. Vlasnica je pozvala sve ljude dobre volje da pomognu uplatom na svoj račun u NLB banci, kako bi se pokrili troškovi operacije i oporavka životinje.

Broj njenog računa

562-099-81717706-35 NLB Bank

Tijana Mutić

- veterinarski troškovi -

Za sada nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji, niti da li je pokrenuta istraga o ovom događaju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka pas

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Taj i*iot je zreo za psihijatriju na Sokolcu

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA