Vlasnica traži pomoć: Upucan pas u dvorištu porodične kuće u Banjaluci (VIDEO)

U banjalučkom naselju Debeljaci juče je došlo do šokantnog incidenta kada je u dvorištu porodične kuće upucan pas po imenu Areta.

Izvor: Instagram/sumskaviila

Vlasnica životinje, Tijana Mutić, objavila je na društvenim mrežama da je oko 11 časova čula pucanj i cvilenje, a zatim kroz prozor ugledala muškarca s puškom na svega dva metra od kuće.

„Areta je upucana u našem dvorištu. Ne divlji zapad“, napisala je Mutić na Instagramu.

Dodala je da je Areta bila štene, veoma živahna ali ni najmanje agresivna, te da nikoga nije povrijedila.

„Neko je sebi dao za pravo da ovo uradi jer mu je smetao lavež ili cvilenje“, navela je Mutić.

Pas je preživio napad, ali su troškovi veterinarskog liječenja procijenjeni na oko 1.000 KM. Vlasnica je pozvala sve ljude dobre volje da pomognu uplatom na svoj račun u NLB banci, kako bi se pokrili troškovi operacije i oporavka životinje.

Broj njenog računa

562-099-81717706-35 NLB Bank

Tijana Mutić

- veterinarski troškovi -

Za sada nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji, niti da li je pokrenuta istraga o ovom događaju.

(MONDO)