Kako se kreću cijene goriva u Evropi: Na ovim mjestima izbjegavajte da punite rezervoar

Autor Aleksandar Blagić
0

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, a najskuplji u Danskoj.

cijene goriva u evropi Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Pred svako duže putovanje, valja dobro isplanirati put, naročito ako putujete svojim automobilom. Tu se u priču uključuje i cijena goriva koja je vrlo važna, piše "Kamatica".

Cijene se u Evropskoj uniji razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosječnim cijenama u 19 evropskih zemalja, razlike idu i do 60 centi po litru za benzin, odnosno 53 centa za dizel.

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gde litar košta 1,38 evra (dizel 1,41 evra), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 evra (dizel 1,76 evra). Najjeftiniji dizel je u Češkoj - 1,39 evra (benzin 1,41 evra), a najskuplji je u Švajcarskoj - 1,92 evra evra (benzin 1,84 evra).

Cijene goriva u evropskim zemljama:

  • Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €
  • Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €
  • Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €
  • Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €
  • Njemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €
  • Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €
  • Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €
  • Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €

Podaci o cijenama u različitim državama mogu da imaju vremenski odmak. Navedene cijene treba shvatiti okvirno. Takođe, cijene na auto-putevima su uglavnom više.

(Kamatica/MONDO)

