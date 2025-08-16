Kako se kreću cijene goriva u Evropi: Na ovim mjestima izbjegavajte da punite rezervoar

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, a najskuplji u Danskoj.

Pred svako duže putovanje, valja dobro isplanirati put, naročito ako putujete svojim automobilom. Tu se u priču uključuje i cijena goriva koja je vrlo važna, piše "Kamatica".

Cijene se u Evropskoj uniji razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosječnim cijenama u 19 evropskih zemalja, razlike idu i do 60 centi po litru za benzin, odnosno 53 centa za dizel.

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gde litar košta 1,38 evra (dizel 1,41 evra), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 evra (dizel 1,76 evra). Najjeftiniji dizel je u Češkoj - 1,39 evra (benzin 1,41 evra), a najskuplji je u Švajcarskoj - 1,92 evra evra (benzin 1,84 evra).

Cijene goriva u evropskim zemljama:

Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €

Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €

Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €

Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €

Njemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €

Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €

Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €

Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €

Podaci o cijenama u različitim državama mogu da imaju vremenski odmak. Navedene cijene treba shvatiti okvirno. Takođe, cijene na auto-putevima su uglavnom više.

