Ruska vojska napada na više frontova u Ukrajini prema najavljenom planu ljetnje ofanzive.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Ukrajinski mediji navode kako Rusi "žestoko" udaraju po Putinovom nalogu na svim frontovima, i to je danas razumljivo više nego bilo kog drugog dana. Ruska opšta ofanziva i njen obim pokazuje da se sukob rasplamsava. Potvrđeni su napadi na nekoliko ukrajinskih linija snabdjevanja. Krenuli su u višestruke napade i na različitim mjestima, tražeći koje će područje brže "razbiti“ kako bi tamo usmjerile svoje rezerve.

Jedinice ruske 6. kombinovane armije (Lenjingradski vojni okrug), koristeći navođene rakete i kasetne bombe, uništile su most preko Oskola u rejonu Kupjansk-Uzlovo. U okolini se nalazi drumski i željeznički most, koji koristi ukrajinska taktička grupa pod nazivom "Harkov”. Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine general-potpukovnik Sirski izjavio je da ruska grupa snaga "Zapad“ svim sredstvima napada u pravcu Kupjanska, pokušavajući da slomi ukrajinsku odbranu iz dva pravca. Istina, Sirski nije imenovao koji su to pravci, ali su to za njega uradili profesori i studenti instituta ISV iz Vašingtona.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Operativna osovina Kupjansk-Svatovo-Kremenaja

Velika ruska ofanzivna operacija pogađa ne samo ukrajinske jedinice koje se brane u neposrednoj taktičkoj zoni, već i jedinice Oružanih snaga Ukrajine na severu i jugu. Ruske trupe navodno koriste principe sovjetske "teorije bitke u dubini“. Konkretno, radi se o ruskom principu izvođenja više istovremenih napada kako bi se prikovale elitne snage i rezerve Oružanih snaga Ukrajine, zaključuju iz ISV.

Ruske trupe kompetentno smjenjuju pojačane napade u nekim pravcima sa pregrupisavanjem i konsolidacijom u drugim. Američki institut za proučavanje rata (ISV) piše da ruske trupe nastavljaju samouvjereno, iako ne veoma brzo, da napreduju duž cele operativne linije Kupjansk-Svatovo-Kremenaja. Ukrajinci pokušavaju da asimetričnim metodama spasu šta mogu.

Izvor: Kirill Kallinikov / Sputnik / Profimedia

Koji je pravi razlog zašto je Rusija izvukla podmornice sa raketama na Krimu?

Rusi takođe pomeraju podmornice sa raketama iz Novorosije na Krim kako bi obmanule Oružane snage Ukrajine, rekao je Sergij Bračuk, portparol Južne dobrovoljačke armije Ukrajine. On napominje da Rusi koriste podmornice za lansiranje projektila, što površinski brodovi ne mogu da izvedu. On je dodao da ukrajinska vojska pažljivo prati situaciju, ali za sada ne mogu ništa da urade.

Četiri ruske podmornice su isplovile iz Novorosije da bi mogle da lansiraju rakete direktno iz Crnog mora (tri od ove četiri imaju ovu sposobnost). Ruske podmornice klase Kilo (NATO kodni naziv), inače poznate kao Projekat 877 Paltus, su dizel-električne jurišne podmornice projektovane i izgrađene u Sankt Peterburgu. Poznate su po svojim stelt sposobnostima, a upravo NATO ih često naziva "crnim rupama“ zbog tihog djelovanja.

Ove podmornice su u upotrebi od ranih 1980-ih, a tokom godina su bile podvrgnute raznim nadogradnjama. Što se tiče dimenzija, podmornice klase Kilo su dugačke oko 74 metra i imaju gaz od 6,2 metra. Deplasman približno 2.300 tona. Njihova veličina im omogućava da efikasno rade u plitkoj i dubokoj vodi, što ih čini raznovrsnim za niz misija.

Ruske podmornice ovog tipa imaju domet od oko 6.000 do 7.500 nautičkih milja kada putuju brzinom od 7 čvorova i mogu ostati potopljene 45 dana, u zavisnosti od zahteva njihove misije. Podmornice Projekta 877 opremljene su naprednim sistemima sonara i elektronskog ratovanja. Imaju sonarni sistem MGK-400 Rubikon, koji uključuje pramčani pasivni/aktivni sonar i vučeni sonar za otkrivanje neprijateljskih plovila.

Pored toga, imaju prijemnike radarskih upozorenja i mjere elektronske podrške za poboljšanje njihove svijesti o situaciji i preživljavanja. Prema satelitskim snimcima, juče su svi ratni brodovi ruske Crnomorske flote su u borbenom režimu, uz istovremene izvještaje o lansiranju najmanje 24 rakete Kalibr sa 3 korvete-nosaca raketa. Tada su zaplovile i podmornice klase 636, vjerovatno u zaronu.

