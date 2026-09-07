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Veliki dio Zagreba bez električne energije: Građani ogorčeni zbog ćutanja nadležnih

Veliki dio Zagreba bez električne energije: Građani ogorčeni zbog ćutanja nadležnih

Autori Dušan Volaš Autori Index
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Veliki dio istočnog Zagreba ostao je večeras bez električne energije.

Veliki dio Zagreba bez električne energije Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Zbog iznenadnog nestanka struje, koji je počeo oko 19:15 časova, paralisana su brojna naselja, a građani prijavljuju i zastoj u tramvajskom saobraćaju uz potpuni nedostatak informacija iz HEP-a.

Prema navodima hrvatskih medija, bez struje su ostala gusto naseljena područja među kojima su Maksimir, Dubrava i Dubec. Građani ističu da električne energije nema na potezu od Kvatrića do Sesveta, što je izazvalo nervozu i otežalo normalno funkcionisanje u ovom dijelu grada.

"Pola Dubrave je u mraku više od 30 minuta. Tramvaji ne voze, a na zvaničnim stranicama HEP ODS-a nema nikakvih obavještenja o tome šta se dogodilo", požalio se jedan od stanovnika za portal Index.

Drugi građani takođe potvrđuju da struje nema duže od 45 minuta, uz naglašavanje da potpuni izostanak zvaničnih informacija dodatno otežava situaciju na terenu, jer stanovnici ne znaju da li je riječ o većem havarijskom kvaru ili kratkotrajnom preopterećenju mreže.

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