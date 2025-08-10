Toplotni talas: U dijelovima BiH danas do 41 stepen, na snazi crveni meteoalarm

Crveni meteoalarm izdat je danas zbog visoke temperature za pojedine krajeve u Republici Srpskoj i Federaciji, gdje se očekuje temperatura vazduha i do 41 stepen Celzijusov.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovo upozorenje izdato je za područje Prijedora, Bijeljine, Brčkog, Višegrada, Mostara, a za ostale krajeve na snazi je narandžasti meteoalarm.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, tokom noći postepeno će jačati prvo na sjeveru, a do jutra u većini predjela duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 33 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva, a vozačima se pažnja skreće na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog mogućih odrona.

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Zupci, Deleuša, Orašje, Izačić, i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Šepak na ulazu u BiH.

Na ostalim graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, gdje se saobraćaj 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, jednom trakom prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Do kraja septembra izmijenjen je ražim u saobraćaju i na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci, gdje je u toku rekonstrukcija raskrsnice.

Na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, saobraćaj se, zbog izgradnje cjevovoda, odvija usporeno od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

U toku je sanacija putnog pravca Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa se mole vozači za strpljenje.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju početka novembra.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Do kraja godine, na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta.

Zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je saobraćajni režim i na magistralnom putu Brod na Drini-Hum, zbog rekonstrukcije dionice.

Na magistralnom putu Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u saobraćaju zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Saobraćajni režio izmijenjen je i zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, te zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela, gdje su u funkciji alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te Ukrina-Gornja-Vijaka.

Saobraćaj se, zbog pojave klizišta, jednom kolovoznom trakom odvija i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, gdje od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, pa se takva vozila preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.