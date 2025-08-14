Policija u Tešnju spriječila tragediju: Mlađi muškarac planirano samoubistvo

Policija je u Tešnju spriječila najavljeno samoubistvo mlađeg muškarca, saopšteno je danas iz policijske stanice u ovom gradu.

Izvor: MUP KS

Aktivnost je realizovalo Odjeljenje za borbu protiv sajber kriminala Federalne uprave policije uz asistenciju Obavještajno-bezbjednosne agencije i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Policijske stanice Tešanj.

U saopštenju se navodi da je brzom reakcijom potvrđena identifikacija proistekla iz digitalnih tragova, te da je uz asistenciju medicinskih službi nastavljen rad sa navedenim licem.