Policija u Tešnju spriječila tragediju: Mlađi muškarac planirano samoubistvo

Policija u Tešnju spriječila tragediju: Mlađi muškarac planirano samoubistvo

Policija je u Tešnju spriječila najavljeno samoubistvo mlađeg muškarca, saopšteno je danas iz policijske stanice u ovom gradu.

Policija spriječila samoubistvo u Tešnju Izvor: MUP KS

Aktivnost je realizovalo Odjeljenje za borbu protiv sajber kriminala Federalne uprave policije uz asistenciju Obavještajno-bezbjednosne agencije i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Policijske stanice Tešanj.

U saopštenju se navodi da je brzom reakcijom potvrđena identifikacija proistekla iz digitalnih tragova, te da je uz asistenciju medicinskih službi nastavljen rad sa navedenim licem.

