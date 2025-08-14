"Reporteri bez granica" na listi nepoželjnih u Rusiji

Nevladina grupa "Reporteri bez granica" stavljena je na listu nepoželjnih organizacija u Rusiji, saopštilo je rusko Ministarstvo pravde.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ova oznaka znači da se ruski građani koji rade sa takvim grupama ili ih finansiraju suočavaju sa kaznom zatvora do pet godina.

Ranije su ovu oznaku dobili Radio "Slobodna Evropa", koji finansira administracija SAD, potom međunarodna ekološka organizacija "Grinpis" i "Amnesti internešnel", sa sjedištem u Londonu.

"Reporteri bez granica" osnovani su 1985. godine u Francuskoj, gdje im je i sjedište.

Zakon o „nepoželjnim organizacijama“, koji je Rusija usvojila 2015. godine, omogućava vlastima da zabrane rad stranih i međunarodnih nevladinih organizacija koje ocijene kao prijetnju „ustavnom poretku, odbrani ili bezbjednosti države“. Organizacije koje dobiju ovu oznaku suočavaju se s potpunom zabranom aktivnosti na teritoriji Rusije, a fizička lica koja s njima sarađuju mogu biti kažnjena visokim novčanim kaznama ili višegodišnjim zatvorskim kaznama.

Među najčešćim metama ovih mjera su nezavisni mediji i organizacije koje se bave zaštitom slobode izražavanja. Prema podacima organizacije Reporteri bez granica (RSF), oko trećina organizacija koje se nalaze na listama „stranih agenata“ ili „nepoželjnih organizacija“ čine medijski subjekti — uglavnom oni koji izvještavaju kritički o vlasti ili imaju snažan uticaj unutar i izvan Rusije.

RSF, koji se globalno zalaže za slobodu medija, godinama bilježi i javno osuđuje pritiske, hapšenja i represiju nad novinarima u Rusiji. Nakon početka invazije na Ukrajinu, ti pritisci su dodatno pojačani, a vlasti sve češće blokiraju medijske platforme i targetiraju međunarodne organizacije koje kritikuju Kremlj.

Ruska državna retorika često koristi termine poput „peta kolona“ ili „inostrani agenti“ kako bi diskreditovala kritičke glasove. U tom kontekstu, javno označavanje Rusije kao „predatora slobode medija“ od strane RSF-a moglo bi biti shvaćeno kao direktna provokacija, što vlasti mogu iskoristiti kao izgovor za formalno proglašenje organizacije „nepoželjnom“.

(Srna/MONDO)