Nokti vam se stalno listaju i pucaju? Ovih 5 grešaka ih uništavaju, evo kako to da rešite

Saznajte kako sprečiti pucanje i listanje noktiju uz 5 jednostavnih savjeta za jače, zdravije i njegovane nokte.

Nokti pucaju i listaju zbog isušivanja, hemikalija i loše njege.

Redovna hidratacija i zaštita rukavicama pomažu u jačanju noktiju.

Ishrana i izbjegavanje agresivnih tretmana ključni su za zdrav rast.

Iako kod nege ruku često najveću pažnju posvećujemo manikiru i izboru laka, prava njega noktiju počinje mnogo prije estetskog dijela. Kada su nokti suvi, tanki i oslabljeni, često dolazi do listanja i lomljenja, pa je važno znati kako spriječiti pucanje i ojačati njihovu strukturu.

Osim genetike, na kvalitet noktiju utiču i svakodnevne navike. Često pranje ruku, gel manikir bez pauze, manjak vitamina ili nepravilno uklanjanje laka samo su neki od faktora koji mogu oslabiti nokte. Srećom, uz nekoliko jednostavnih promjena moguće je spriječiti pucanje i poboljšati njihovu čvrstoću.

5 načina kako sprečiti pucanje noktiju

Redovna hidratacija

Baš kao što koži treba hidratacija, potrebna je i noktima. Ulja za nokte i hranljive kreme sprečavaju isušivanje i time smanjuju rizik od pucanja. Posebno je važno nanositi kremu nakon pranja ruku i prije spavanja.

Rukavice kao zaštita

Deterdženti i hemikalije mogu ozbiljno oslabiti nokte. Ako često čistite bez zaštite, nokti postaju krhki i skloni listanju. Gumene rukavice su jednostavan, ali vrlo efikasan način zaštite.

Pravilna ishrana

Nokti često odražavaju stanje organizma. Nedostatak gvožđa, cinka, biotina i proteina može dovesti do slabih i lomljivih noktiju. U ishranu uključite jaja, orašaste plodove, zeleno povrće i ribu kako biste podstakli zdrav rast noktiju.

Bez agresivnih tretmana i tehnika

Često uklanjanje trajnog laka i pretjerano turpijanje dodatno slabe nokte. Grubo turpijanje u oba pravca može izazvati mikropukotine. Stručnjaci preporučuju blago turpijanje u jednom smjeru i korišćenje kvalitetne staklene ili fine turpije, kao i povremenu pauzu od gel manikira.

Izbjegavanje acetona

Aceton brzo isušuje nokte i kožicu, naročito kod čestog lakiranja. Blaži odstranjivači laka manje oštećuju površinu nokta i pomažu da se zadrži prirodna vlažnost i elastičnost, piše Fashion.hr

