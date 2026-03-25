Čitaoci reporteri

Za ovu mini-seriju kažu da je kombo "Silence of the Lambs" i "Mindhuntera": Hit krimić zasnovan je na istinitoj priči

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Ukoliko ste u potrazi za dobrom krimi triler mini-serijom, obavezno dajte šansu "Black Bird".

Black Bird serija preporuka Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Mnogi danas smatraju da je "zlatno doba" true crime sadržaja prošlo, ali naravno, ima i izuzetaka kao što je mini-serija "Black Bird". Zasnovana na istinitoj priči, prati Džimija Kina, koji sklapa dogovor sa FBI-jem: u zamjenu za ranije puštanje iz zatvora, treba da se sprijatelji sa osumnjičenim serijskim ubicom Larijem Holom i izvuče od njega priznanje.

Pogledajte trejler:

Black Bird trejler
Izvor: YouTube

U samo šest epizoda, serija nudi napetu priču koja balansira između fikcije i surove realnosti. Često se opisuje kao spoj atmosfere iz "Kad jaganjci utihnu" i serije "Mindhunter", i to ne bez razloga. 

Lari Hol i poveznica sa "Kad jaganjci utihnu"

Lik Larija Hola možda na prvi pogled djeluje tiho i bezazleno, ali kako priča odmiče, otkriva se njegova mračna priroda. Za razliku od Hanibala Lektora, koji otvoreno zrači zlom, Hol je mnogo suptilniji i upravo je zato njegov lik još jeziviji, naročito jer se radi o stvarnoj osobi.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Sličnosti postoje i među glavnim junacima. Kao Holden Ford iz "Mindhuntera", Džimi koristi improvizaciju da bi izvukao informacije, dok u isto vrijeme podsjeća na Klaris Sterling iz "Kad jaganjci utihnu" - nekoga ko ulazi u opasan svijet bez dovoljno iskustva, ali sa dovoljno snalažljivosti. Upravo ta nesigurnost dodatno pojačava napetost.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Na kraju, "Black Bird" je klasična igra mačke i miša, ali ispričana na svež i uznemirujući način. Ako tražite kratak, ali upečatljiv triler koji ostavlja jak utisak, ovo je serija koju ne bi trebalo da propustite.

