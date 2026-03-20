Ove tri epizode serije morate pogledati prije filma "Peaky Blinders: One su ključne za nastavak "The Immortal Man"

Kako bi osvježio pamćenje gledaocima pred filmski nastavak, kreator serije Stiven Najt izdvojio je tri ključne epizode koje je važno ponovo pogledati.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" stigao je na Netfliks 20. marta 2026, na oduševljenje mnogobrojnih fanova.

Mnogi obožavaoci možda nisu svjesni da su prošle pune četiri godine otkako su posljednji put vidjeli Tomija Šelbija na ekranima. Kako bi osvježio pamćenje gledaocima pred filmski nastavak, kreator serije Stiven Najt izdvojio je tri ključne epizode koje je važno ponovo pogledati.

Kilijan Marfi se vraća u ulozi Tomija, a uz njega su i Sofi Randle kao Ada i Stiven Grejem kao Hajden Stag. Glumačkoj postavi pridružuju se i nova lica: Rebeka Ferguson, Tim Rot i Beri Kogan, koji igra Tomijevog sina Djuka.

Film prikazuje Tomijev povratak nakon godina odsustva, s obzirom na to da je na kraju šeste sezone napustio Birmingem i bandu koju je stvorio.

Pogledajte trejler:

Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Pošto nemaju svi vremena da ponovo pogledaju svih šest sezona serije, Najt je u videu za Netfliks otkrio koje tri epizode smatra najvažnijima za razumjevanje radnje filma.

Prva epizoda

Najt preporučuje povratak na sam početak kako bi se razumio kraj ove faze priče o Peaky Blindersima.

"Prva epizoda zaista postavlja temelje za cijelu seriju. Predstavlja Tomina Šelbija na način koji, mislim, prilično jasno pokazuje ko je on. Vidimo ga kako jaše konja kroz industrijski pejzaž, bez riječi, samo sa tim svojim pogledom", objasnio je.

"To toliko govori o onome što će 'Peaky Blinders' postati, a cijela epizoda je ključna za razumjevanje ko je ta porodica, čime se bave i zašto su tako opasni", dodao je. U prvoj epizodi Tomi krade pošiljku oružja, čime jača svoj položaj, ali i privlači pažnju inspektora Čestera Kembela.

Peaky Blinders, sezona 1, trejler Izvor: YouTube

Finale druge sezone

Zanimljivo je da je Najt kao drugu ključnu epizodu izdvojio finale druge sezone, ističući da sadrži njegovu "omiljenu sekvencu u seriji". Radnja kulminira kada Kembel prisili Tomija da ubije visokog vojnog zvaničnika, planirajući svakako da ga likvidira. Tomija otimaju i odvode na polje gde ga čeka iskopan grob.

"Već su mu iskopali grob. On traži vremena da popuši cigaretu i za to vreme preispituje svoj život. Svoja kajanja. Stvari koje je želio da uradi. Mislim da kao publika mislimo da je to kraj, a onda slijedi preokret", rekao je Najt.

Tomija u poslednjem trenutku spašava čovjek koji radi za Vinstona Čerčila.

"Ono što nam to daje jeste čovjek koji nije siguran da li želi da živi ili umre... U tom trenutku vidimo da on zapravo bira život", zaključio je Najt.

Finale šeste sezone

Treća preporuka je i najočekivanija - posljednja emitovana epizoda serije, "Lock and Key". Šesta sezona se vrti oko smrti Poli i Tomijeve dijagnoze tumora na mozgu.

U finalu Artur osveti Poli, Tomi ubija njenog sina Majkla koji ga je izdao, a najmlađi brat Fin biva izbačen iz porodice. Međutim, Tomi otkriva da je dijagnoza tumora bila lažna, namještaljka ljekara povezanog sa Osvaldom Mozlijem.

Na samom kraju, Tomi se suočava sa ljekarom, ali mu poštedi život.

"Odlučuje da to neće učiniti, stari Tomi bi to uradio. Sprema pištolj, vraća se na konja i odjaše u zalazak sunca", kaže Najt.

"Konj na kojem odjaše je bijeli konj. Onaj na kojem je stigao na početku serije bio je crni. Mislim da postoji kontrast između ta dva trenutka i možda poverujemo da je Tomi izliječen, da mu je bolje i da odjaše u jednostavniji život", pojasnio je.

Pogledajte završnu scenu 6. sezone serije:

Peaky Blinders 6. sezona završna scena Izvor: Youtube / CryoSync