Nova Netflix serija postala hit: Za tri dana postala najgledanija, dobila ocjenu 100 (Video)

Norveška kriminalistička drama "Detektiv Hule", zasnovana na bestselerima čuvenog Jua Nesbea, trenutno je najgledaniji sadržaj na Netfliksu.

Serija je odmah nakon premijere 26. marta zauzela prvo mjesto na trendingu, a osim publike, oduševila je i stručnu javnost. Na prestižnom sajtu Rotten Tomatoes trenutno drži savršenih 100 odsto pozitivnih ocjena kritičara.

Za sve ljubitelje "nordijskog noara", sama činjenica da je Nesbe lično radio na adaptaciji svog kultnog lika dovoljna je preporuka.

Ova devetodijelna saga bazirana je na petoj knjizi iz serijala, pod naslovom "Đavolja zvijezda", i donosi mračnu, napetu atmosferu koja se u dahu bindžuje.

Netfliks opisuje "Detektiva Hulea" kao zapetljan triler u kojem glavne uloge tumače Tobijas Santelman, kao briljantni, ali samodestruktivni inspektor Hari Hule, i Džoel Kinaman, koji igra njegovog arhineprijatelja, korumpiranog, ali izuzetno sposobnog detektiva Toma Valera.

Njih dvojica ulaze u opasnu igru mačke i miša dok se kreću mračnim ulicama Osla, koji u ovoj seriji podsjeća na Gotam siti, u potrazi za serijskim ubicom koji teroriše grad. Hari se ne bori samo sa zločincima, već i sa sopstvenim demonima i etičkim granicama sistema koji bi trebalo da štiti.

Hoće li biti druge sezone?

Kritičari su saglasni, serija je stilizovana, gruba i napeta, pravi primjer kako se snima vrhunski nordijski triler. Iako Netfliks još uvijek nije zvanično potvrdio nastavak, materijala ne manjka. Postoji čak 13 romana o Hariju Huleu, što otvara put da ova serija postane dugovječni stub detektivskog žanra na striming servisima.

