5 fantazija koje su redefinisale žanr: Idealne su za vikend bindžovanje

S obzirom da se "baba Marta" žestoko poigrala vremenskim prilikama, po svemu sudeći ćemo ovaj vikend provesti kod kuće, a to znači samo jedno - bindž, bindž i bindž!

Zaboravite na klasične priče o "izabranom" junaku koji kreće da spase kraljevstvo. Danas su najzanimljivije fantazijeupravo one koje izlaze iz tih okvira, gdje se magija sudara sa mračnim kriminalističkim pričama i surovom stvarnošću.

Od serija koje su đavola smjestile pravo u policijsku stanicu, do novijih hitova koji potpuno mijenjaju način na koji gledamo moć i junake, ovih pet neobičnih fantazija nisu samo ispričale priču već su ozbiljno pomjerile granice žanra:

His Dark Materials

Rotten Tomatoes: 81%

Priča prati djevojčicu Lajru u svijetu gdje ljudi imaju “demone", odnosno životinjske manifestacije duše. Kreće u potragu za nestalim prijateljem, ali otkriva mnogo veću zavjeru koja uključuje paralelne svjetove, religiju i moć. Kombinuje avanturu i ozbiljne teme, pa nije samo "dječija" fantastika.

Good Omens

Rotten Tomatoes: 84%

Anđeo i demon, koji su zapravo najbolji drugari, pokušavaju da spriječe smak svijeta jer im je Zemlja previše zabavna da bi je izgubili. Duhovito, britanski neobično, sa puno sarkazma i šarma.

Sweet Tooth

Rotten Tomatoes: 92%

U postapokaliptičnom svijetu gdje se rađaju djeca-hibridi (pola ljudi, pola životinje), mali Gas kreće na put da pronađe majku. Djeluje kao bajka, ali ima dosta mračnih i emotivnih trenutaka.

Grimm

Rotten Tomatoes: 89%

Policajac iz Portlanda otkriva da vidi bića iz bajki koja žive među ljudima. Svaka epizoda je kao poseban krimi slučaj + mračna verzija bajke, uz veću priču koja se razvija kroz sezone.

Outlander

Rotten Tomatoes: 90%

Medicinska sestra iz 20. vijeka misteriozno završi u Škotskoj 18. vijeka. Tamo se uplete u istorijske sukobe, ali i u intenzivnu ljubavnu priču. Serija je spoj putovanja kroz vrijeme, drame i romantike.

(Mondo.rs)