Sci-fi hit "The Wheel of Time" se i zvanično vraća: Iznenada otkazali sve nakon 3. sezone, sada uslijedio obrt

Prime Video premijerno je prikazao prvu sezonu igrane serije "The Wheel of Time" u kojoj su se našla brojna velika imena, a projekat je privukao pažnju.

Izvor: Youtube

Priče iz serijala "The Wheel of Time" autora Robert Jordan dobijaju potpuno novi život kroz niz novih projekata – filmove, televizijske adaptacije i video-igre koje su trenutno u razvoju.

Gotovo godinu dana nakon što je Prime Video otkazao igranu seriju "The Wheel of Time", Variety prenosi da će producent Tomas Vu, poznat po radu na seriji Arcane, zajedno sa studijom iwot Studios ponovo adaptirati ovaj popularni književni serijal. Trenutno su u razvoju animirana serija, novi video-igra projekat i animirani dugometražni filmovi.

Pogledajte trejler za prvu sezonu serije "The Wheel of Time":

Vu sarađuje sa Entoni Borkez iz kompanije Initiate Entertainment, kao i sa izvršnim direktorima Rik Selvage i Leri Mondragon, koji su ranije bili producenti Prime Video serije.

Serija doživjela debakl

Cilj novih animiranih projekata jeste da privuku mlađu publiku i prošire globalni uticaj franšize "The Wheel of Time", što igrana serija nije uspjela u potpunosti da ostvari, istakao je Vu.

U zvaničnoj izjavi, producent poznat po radu na Arcane naglasio je da vidi veliki potencijal u ovim projektima, dok zajedno sa timom razvija "autentična, integrisana, interaktivna i animirana narativna iskustva". Takođe je dodao da bogata mitologija ovog svijeta pruža snažnu osnovu za razvoj dugoročne franšize na više platformi.

Selvage je pohvalio Vua zbog njegove sposobnosti da razvija narativne svetove u globalne franšize i istakao da je upravo on prava osoba za širenje "The Wheel of Time" univerzuma na potpuno nove načine.

Najavljeni animirani filmovi i serije biće odvojeni projekti u odnosu na već ranije najavljene naslove, poput White Tower 3D prequel filma i igrane trilogije Age of Legends, ukoliko ti projekti uopšte budu realizovani.

Autor bestselera Robert Jordan objavio je prve dve knjige serijala "The Wheel of Time – The Eye of the World" i "The Great Hunt" – 1990. godine, nakon čega je usledilo još devet romana i jedan prednastavak u periodu od 1991. do 2005. godine. Jordan je preminuo 2007. godine dok je radio na dvanaestom delu, The Gathering Storm.

Pogledajte trejler za drugu sezonu serije "The Wheel of Time":

Pisac Brendon Sanderson angažovan je od strane Jordanove udovice kako bi završio serijal na osnovu postojećih bilješki i rukopisa. Nakon romana The Gathering Storm, Sanderson je napisao i posljednje dvije knjige – Towers of Midnight i A Memory of Light, koje su objavljene 2010. i 2013. godine.

Rasla gledanost

Osam godina kasnije, Prime Video premijerno je prikazao prvu sezonu igrane serije "The Wheel of Time", u kojoj su glavne uloge tumačili Rozamund Pajk, Danijel Heni, Zoi Robins, Medlin Maden, Joša Stradovski, Barni Haris, Kejt Flitvud i Prijanka Bose. Serija je dobila oznaku Certified Fresh na Rotten Tomatoes uz ocjenu kritike od 81%.

Pozitivne reakcije nastavile su se i tokom druge i treće sezone, pri čemu je treća dostigla gotovo savršenih 97%.

Uprkos dobrim kritikama i nominacijama za nagrade kao što su Saturn Awards i Hugo Awards, Prime Video otkazao je seriju nakon tri sezone, jer opadajuća gledanost više nije mogla da opravda visoke troškove produkcije.

Pogledajte trejler za treću sezonu serije "The Wheel of Time":

Za sada nema mnogo informacija o novim animiranim projektima i video-igri, ali je jasno daotkazivanje serije nije zaustavilo iwot Studios u namjeri da nastavi razvoj franšize The Wheel of Time kroz nove formate i platforme.