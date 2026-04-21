Nikola Savić na jezeru Đol ulovio trofejnu štuku

Nikola Savić na jezeru Đol ulovio trofejnu štuku

Autor Haris Krhalić
0

Mladi ribolovac Nikola Savić ulovio je trofejnu štuku na jezeru Đol.

nikola savić ulovio štuku od 7 kg na jezeru Đol Izvor: Facebook/Jajce online

Ribolovačka sreća osmjehnula se mladom Nikoli Saviću koji je na jezeru Đol, smještenom u živopisnoj dolini rijeke Plive, uspio uloviti impresivan primjerak štuke. Ovaj poduhvat brzo je postao glavna tema među lokalnim ribolovcima, ali i na društvenim mrežama.

Kako bi uspješno izvukao grabljivicu na obalu, u pomoć mu je pritekao Stefan Kutanjac. Zajedničkim snagama uspjeli su savladati ovu impresivnu ribu i zabilježiti trenutak koji će svakom ribolovcu ostati u dugom sjećanju.

Iako su se prvobitno internetom proširile informacije da je ulovljena štuka teška nevjerovatnih 15 kilograma, istina je nešto drugačija, ali i dalje impresivna za ovo jezero.

Sam Nikola se oglasio u komentarima kako bi razjasnio zabunu, istaknuvši da je riba teška 15 lbs, što iznosi nešto manje od sedam kilograma.

