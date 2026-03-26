Izmijenjena optužnica u slučaju pogibije novinara Maunage: Osumnjičeni u trenutku nesreće bio pod dejstvom droge

Miloš Abazović, optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga, u momentu nesreće bio je i pod dejstvom kokaina, navedeno je u izmijenjenoj optužnici, predstavljenoj danas na ročištu u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je u izmijenjenoj optužnici navelo da je Abazović, osim alkohola, bio i pod dejstvom narkotika, odnosno kokaina, što do sada nije bilo obuhvaćeno optužnicom.

Odbrana je zatražila odgađanje izjašnjenja o izmjenjenoj optužnici, navodeći da im nije dostavljena za današnje ročište, te je neophodno pripremiti nove dokaze s obzirom na to da optuženi nije saslušan u vezi sa navodima o upotrebi narkotika.

Tokom ročišta svjedočio je svjedok Tužilaštva Ognjen Đurđić, komandir Policijske stanice Istočni Stari Grad, koji je u vrijeme nesreće bio inspektor za uviđaje teških saobraćajnih nezgoda.

On je izjavio da je dan nakon nesreće uzimao izjave od suvozača Mihajla Petronića i još jednog lica, te da je postupao u skladu sa propisima.

"Saslušavao sam ga po svim propisima i upozorio sam ga na njegova prava i okolnosti na koje svjedoči, da treba da ispiča hronološki događaj i obrati pažnju na detalje", rekao je Đurđić.

Na pitanje tužioca Anice Vukadin, svjedok je naveo da je stekao utisak da je Petronić bio iskren, pozivajući se na svoje iskustvo u prepoznavanju ponašanja svjedoka.

On je dodao da je svjedoku protičan zapisnik koji je sačinjen i da ga je prihvatio i potpisao.

Branilac optuženog Igor Kovačević osporio je iskaz svjedoka, ukazujući da Đurđić nema stručno znanje iz psihologije da bi procjenjivao istinitost izjave, na šta je svjedok odgovorio da je tokom školovanja imao taj predmet i da mu praksa omogućava određene procjene.

Odbrana je u cjelosti uložila prigovor na iskaz svjedoka Đurđića.

Na pitanje sudije Senada Hadžiomerovića da li je uticao na sadržaj zapisnika, Đurđić je odgovorio da nije, navodeći da optuženog poznaje privatno, ali da je postupao profesionalno.

Svjedok Tužilaštva Miroslav Erić izjavio je da je u vrijeme nesreće radio kao saobraćajni policajac i da je bio zapisničar prilikom uzimanja izjave od Petronića.

On je naveo da je u zapisnik unosio samo ono što je svjedok govorio, te da mu inspektor nije diktirao sadržaj.

Erić je dodao da su pojedini dijelovi izjave podebljani, jer su se odnosili na važnije okolnosti, ali nije precizirao da li je to učinio prema nalogu inspektora ili samostalno.

Novinar Goran Maunaga poginuo je 9. marta 2024. godine u saobraćajnoj nesreći u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Pale–Sarajevo.

Prema navodima optužnice, Abazović je prilikom preticanja izgubio kontrolu nad vozilom "audi", te udario u "hjundai" kojim je upravljao Maunaga i odbacio ga u lijevu traku kojom se kretao "folksvagen".

Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u "Večernjim novostima", "Glasu Srpske", "Nezavisnim novinama" i Novinskoj agenciji Republike Srpske – SRNA.

Naredno ročište zakazano je za 23. april u 13.00 časova.