logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izmijenjena optužnica u slučaju pogibije novinara Maunage: Osumnjičeni u trenutku nesreće bio pod dejstvom droge

Autor Haris Krhalić
0

Miloš Abazović, optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga, u momentu nesreće bio je i pod dejstvom kokaina, navedeno je u izmijenjenoj optužnici, predstavljenoj danas na ročištu u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Goran Maunaga Izvor: Glas Srpske

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je u izmijenjenoj optužnici navelo da je Abazović, osim alkohola, bio i pod dejstvom narkotika, odnosno kokaina, što do sada nije bilo obuhvaćeno optužnicom.

Odbrana je zatražila odgađanje izjašnjenja o izmjenjenoj optužnici, navodeći da im nije dostavljena za današnje ročište, te je neophodno pripremiti nove dokaze s obzirom na to da optuženi nije saslušan u vezi sa navodima o upotrebi narkotika.

Tokom ročišta svjedočio je svjedok Tužilaštva Ognjen Đurđić, komandir Policijske stanice Istočni Stari Grad, koji je u vrijeme nesreće bio inspektor za uviđaje teških saobraćajnih nezgoda.

On je izjavio da je dan nakon nesreće uzimao izjave od suvozača Mihajla Petronića i još jednog lica, te da je postupao u skladu sa propisima.

"Saslušavao sam ga po svim propisima i upozorio sam ga na njegova prava i okolnosti na koje svjedoči, da treba da ispiča hronološki događaj i obrati pažnju na detalje", rekao je Đurđić.

Na pitanje tužioca Anice Vukadin, svjedok je naveo da je stekao utisak da je Petronić bio iskren, pozivajući se na svoje iskustvo u prepoznavanju ponašanja svjedoka.

On je dodao da je svjedoku protičan zapisnik koji je sačinjen i da ga je prihvatio i potpisao.

Branilac optuženog Igor Kovačević osporio je iskaz svjedoka, ukazujući da Đurđić nema stručno znanje iz psihologije da bi procjenjivao istinitost izjave, na šta je svjedok odgovorio da je tokom školovanja imao taj predmet i da mu praksa omogućava određene procjene.

Odbrana je u cjelosti uložila prigovor na iskaz svjedoka Đurđića.

Na pitanje sudije Senada Hadžiomerovića da li je uticao na sadržaj zapisnika, Đurđić je odgovorio da nije, navodeći da optuženog poznaje privatno, ali da je postupao profesionalno.

Svjedok Tužilaštva Miroslav Erić izjavio je da je u vrijeme nesreće radio kao saobraćajni policajac i da je bio zapisničar prilikom uzimanja izjave od Petronića.

On je naveo da je u zapisnik unosio samo ono što je svjedok govorio, te da mu inspektor nije diktirao sadržaj.

Erić je dodao da su pojedini dijelovi izjave podebljani, jer su se odnosili na važnije okolnosti, ali nije precizirao da li je to učinio prema nalogu inspektora ili samostalno.

Novinar Goran Maunaga poginuo je 9. marta 2024. godine u saobraćajnoj nesreći u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Pale–Sarajevo.

Prema navodima optužnice, Abazović je prilikom preticanja izgubio kontrolu nad vozilom "audi", te udario u "hjundai" kojim je upravljao Maunaga i odbacio ga u lijevu traku kojom se kretao "folksvagen".

Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u "Večernjim novostima", "Glasu Srpske", "Nezavisnim novinama" i Novinskoj agenciji Republike Srpske – SRNA.

Naredno ročište zakazano je za 23. april u 13.00 časova.

Tagovi

Istočno Sarajevo novinar optužnica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ