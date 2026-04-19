Evropska unija suočena sa istorijskim padom stanovništva: Do kraja vijeka mogla bi da izgubi čak 53 miliona ljudi

Nove projekcije pokazuju pad populacije i dramatično starenje Evrope, uz sve manji udio mladih i radno sposobnih građana.

Izvor: lornet/Shutterstock

Prema najnovijim projekcijama stanovništva koje je objavio Evrostat, broj stanovnika Evropske unije mogao bi da opadne za čak 11,7 odsto u periodu između 2025. i 2100. godine. To u praksi znači da bi EU do početka narednog veka mogla da izgubi oko 53 miliona ljudi.

Procjene pokazuju da je EU 2025. godine imala oko 451,8 miliona stanovnika, pri čemu je rast ponovo zabilježen od 2022, nakon zastoja izazvanog pandemijom kovida 19 tokom 2021. godine. U narednim godinama očekuje se nastavak blagog rasta, sa vrhuncem od 453,3 miliona stanovnika oko 2029. godine, nakon čega slijedi postepeni pad, sve do 398,8 miliona do 2100.

Ovi podaci zasnovani su na projekcijama koje uzimaju u obzir pretpostavke o delimičnom približavanju država članica kada je reč o stopama nataliteta, mortaliteta i migracija.

Struktura stanovništva takođe će se značajno promijeniti. Udio dece i mladih (uzrasta od 0 do 19 godina) očekuje se da padne sa 20 na 17 odsto, dok će se udeo radno sposobnog stanovništva (od 20 do 64 godine) smanjiti sa 58 na 50 procenata do kraja vijeka.

Sa druge strane, starije generacije će činiti sve veći deo populacije. Udio osoba starosti između 65 i 79 godina porašće sa 16 na 17 odsto, dok će najstarija populacija, oni od 80 i više godina, zabijležiti najdramatičniji skok, sa 6 na čak 16 procenata.

Demografska slika EU jasno ukazuje na trend starenja stanovništva. Već 2025. godine "piramida stanovništva" pokazuje društvo sa dugim životnim vijekom, niskom stopom smrtnosti i slabim natalitetom, u kojem dominiraju stariji radno sposobni građani, dok je udio mladih znatno manji.

Do 2100. godine taj trend će biti još izraženiji, stanovništvo će se smanjivati, uz istovremeni rast udjela starijih i pad broja mladih i radno aktivnih građana, što predstavlja jedan od ključnih izazova za budućnost Evropske unije.

(EUpravo zato)