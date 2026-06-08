Predsjednik iranskog parlamenta: Želimo kraj rata i bezbjedan Bliski istok

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je da je ključni cilj Irana u razgovorima sa SAD okončanje rata i bezbjednost regije, a ne normalizacija odnosa sa Vašingtonom.

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Cilj Irana u razgovorima sa SAD je okončanje rata i bezbjednost na Bliskom istoku, a ne normalizacija odnosa sa Vašingtonom, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

"Naš cilj je da stavimo tačku na rat i osiguramo dugoročnu bezbjednost, a ne da normalizujemo odnose sa SAD. Ne vjerujemo drugoj strani", rekao je Galibaf u obraćanju naciji putem "Telegrama".

Prema Galibafu, pogrešno je reći da će se Iran ili boriti ili pregovarati, prenosi TASS.

On je za novu eskalaciju okrivio SAD i Izrael i dodao da su izjave predsjednika SAD Donalda Trampa o memorandumu bile u suprotnosti sa dogovorenim dijelovima sporazuma, što je, prema njegovim riječima, otkrilo da američka strana ne želi ni prekid vatre niti dijalog.

"Bili smo primorani da odlučno odgovorimo da bismo odbranili prava iranskog naroda", izjavio je predsjednik iranskog paramenta.

Iran je sinoć pokrenuo raketne napade na sjeverni dio Izraela. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su sve rakete presretnute.

Napad Irana uslijedio je nakon udara Izraela na objekat Hezbolaha u Bejrutu.