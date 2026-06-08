Leti brzinom od 16 maha i ne vidi se na radaru: Ovo je moćna raketa Irana kojom je napadnut Izrael

Iran je balističkom raketom "Hajbar" napao Izrael u nedjelju 7. juna.

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Iranska državna novinska agencija "Fars" saopštila je danas da je Iran balističkom raketom "Hajbar" napao Izrael u nedjelju 7. juna, piše "Euronews". Izrael je ubrzo saopštio da je uspješno presreo i oborio sve iranske rakete u prvom napadu još od uspostavljenog prekida vatre koji je počeo u aprilu.

Balistička raketa tipa "Hajbar" je jedan od najmodernijih projekata u Teheranu. Ovo je projektil dugog dometa koji je razvila iranska vojna industrija.

Prema zvaničnim podacima iranskog Ministarstva odbrane, domet ove rakete je oko 2.000 kilometara. Bojeva glava može da teži i do 1.500 kilograma i razvija brzinu od čak 16 maha, dok se pri obrušavanju na cilj kreće brzinom od oko 8 maha.

Ovaj projektil takođe posjeduje napredni sistem korekcije putanje u srednjoj fazi leta. To bi trebalo da oteža rad radarskih sistema za presretanje.