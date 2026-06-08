Tragedija u Velikoj Gorici: Devetogodišnji dječak preminuo u školi nakon što se ugušio krofnom

Užasna tragedija potresla je Veliku Goricu. Devetogodišnji učenik drugog razreda preminuo je u osnovnoj školi nakon što se tokom odmora počeo gušiti hranom.

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U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice danas se dogodila velika tragedija. Devetogodišnji dječak preminuo je nakon što se tokom jela počeo gušiti, saznaje RTL Danas.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o učeniku drugog razreda koji je, kako se navodi, u usta istovremeno stavio dvije krofne. Na mjesto događaja odmah su stigli djelatnici Hitne pomoći, ali unatoč brzim i dugotrajnim pokušajima reanimacije, dječaku nažalost nisu uspjeli spasiti život.

Šef Hitne pomoći Siniša Golub potvrdio je za RTL da je medicinski tim stigao na teren u najkraćem mogućem roku nakon primljene dojave.

"Sve se dogodilo tokom školskog odmora dok je dječak jeo krofnu. Prema riječima učiteljice i druge djece koja su bila prisutna, dječak je uzeo preveliki zalogaj koji je potom udahnuo", ispričao je Golub.

Uviđaj i istraga o svim okolnostima ovog nesretnog slučaja su u toku.