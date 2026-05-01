Za tri mjeseca skoro 100 hiljada turista u Srpskoj

Republiku Srpsku je tokom tri mjeseca ove godine posjetilo 98.389 turista, što je za 4,6 odsto više nego u istom periodu lani, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.
Turisti su ostvarili 277.895 noćenja, što je za 8,1 odsto više nego prošle godine.
"Ako uporedimo broj ostvarenih noćenja tokom tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani, planinska mjesta zabilježila su povećanje od 24,4 odsto, a banjska za 3,4 odsto, dok su ostala turistička mjesta ostala na istom nivou", rekla je saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Sanela Šimun.
Ona je napomenula da su se gosti u prosjeku zadržavali tri dana.
Kao i prethodne godine, osim domaćih turista najveću posjetu ostvarili su gosti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu Turska, Austrija, Njemačka i Italija.
Šimunova je navela da su domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim, planinskim i mjestima koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.
"Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim ostalim turističkim mjestima i planinskim mjestima", rekla je Šimunova.