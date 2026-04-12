Kolaps turizma u Dubaiju: Hoteli prazni, radnici na neplaćenom odsustvu

Turistički sektor Dubaija suočava se s velikim padom zbog sukoba na Bliskom istoku. Hoteli i restorani bilježe drastičan pad gostiju, a radnici ostaju bez prihoda.

Izvor: Drone Film Artist/Shutterstock

Turistički sektor Ujedinjenih Arapskih Emirata suočava se s ozbiljnim padom usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, a posljedice su posebno vidljive u Dubaiju, jednoj od najposjećenijih svjetskih destinacija.

Prema dostupnim podacima, broj turista naglo je opao, što je dovelo do značajnog pada prihoda u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Pojedini restorani bilježe pad prometa i do 70 ili 80 odsto, dok je posjećenost u nekim objektima pala na svega 15 do 20 odsto uobičajenog nivoa.

Zbog takve situacije, dio ugostiteljskih objekata već je zatvoren, dok oni koji nastavljaju rad funkcionišu sa minimalnim brojem zaposlenih. Poslodavci su, kako bi izbjegli masovna otpuštanja, pribjegli smanjenju plata i skraćenju radnog vremena.

“Imala sam izbor da otpustim dio radnika ili da smanjim plate. Odlučila sam da pokušam sačuvati radna mjesta”, izjavila je vlasnica ugostiteljskog lanca u Dubaiju, čiji su objekti prije krize zapošljavali više od 1.000 radnika.

Des boutiques obligées de rester ouvertes pour éviter 1200 € de pénalité, alors qu’il n'y a aucun client pour donner l’illusion que tout va bien.



Pad turizma osjeća se u cijelom sektoru, od hotela i restorana do turističkih agencija i avio-prevoznika. Popunjenost hotela pala je na oko 15 do 20 odsto uobičajenog nivoa, uprkos velikim popustima koje nude hotelski lanci.

Kriza je dodatno pogođena poremećajima u avio-saobraćaju, jer nacionalni avioprevoznik još nije u potpunosti obnovio sve linije, što dodatno utiče na dolazak turista.

Negativne posljedice posebno osjećaju strani radnici, koji čine značajan dio radne snage u ovom sektoru. Mnogi od njih poslati su na neplaćeno odsustvo ili im je skraćeno radno vrijeme, što direktno utiče na njihove prihode i egzistenciju.

“Osjećamo se kao u vrijeme pandemije. Strahujemo da bismo mogli ostati bez posla i biti primorani da se vratimo kući”, rekao je jedan radnik iz sektora ugostiteljstva.

Prema procjenama analitičke kuće Tourism Economics, region bi ove godine mogao izgubiti između 23 i 38 miliona turista, što bi moglo rezultirati gubicima od 34 do 56 milijardi dolara, u zavisnosti od trajanja sukoba.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata najavile su paket pomoći privredi vrijedan više od 270 miliona dolara, koji bi trebalo da ublaži posljedice krize u narednim mjesecima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi oporavak mogao potrajati, posebno ako se sukob nastavi.

U tom slučaju, turistički sektor jedne od najvažnijih svjetskih destinacija mogao bi se stabilizovati tek naredne godine.

(B92)