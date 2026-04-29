Turistički vaučeri i za strance: Srpska donosi novi zakon o turizmu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu, s ciljem potpunog i sistematičnog uređenja ove oblasti i stvaranja modernog pravnog okvira usklađenog sa savremenim globalnim trendovima.

Iz Vlade ističu da je donošenje novog zakona neophodno kako bi se unaprijedio turistički sektor i omogućio njegov dalji razvoj u skladu sa potrebama tržišta. Poseban akcenat stavljen je na jasnije regulisanje rada turističkih agencija, kao i na proširenje kruga korisnika turističkih vaučera.

Prema predloženim rješenjima, turistički vaučeri bi, osim domaćim, mogli biti dostupni i stranim državljanima, što predstavlja značajan iskorak u cilju privlačenja većeg broja turista u Republiku Srpsku.

Prilikom izrade zakona, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske vodilo se potrebom da se ova oblast uredi na sveobuhvatan i precizan način, uz oslanjanje na strateške dokumente poput Strategije razvoja turizma.

Novi zakon, kako se navodi, zadržaće i unaprijediti rješenja koja su se u dosadašnjoj praksi pokazala kao efikasna. Time se obezbjeđuje kontinuitet pozitivnih praksi, uz izbjegavanje nepotrebnih promjena u segmentima koji su već dali dobre rezultate.

Iz Vlade poručuju da je krajnji cilj stvaranje stabilnog i podsticajnog ambijenta za razvoj turizma, koji bi doprinio jačanju privrede i boljoj pozicioniranosti Republike Srpske na turističkoj mapi regiona i Evrope.

