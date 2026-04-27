Ovo je najjeftinija turistička destinacija na svijetu: "Mini Dubai gdje ručak košta 3, a pivo 1 evro!"

Nakon obilaska više od 60 zemalja, putopisni influenser tvrdi da je Uzbekistan jedna od najpovoljnijih destinacija na svijetu, sa cijenama koje iznenađuju turiste i bogatom kulturnom ponudom.

Putovanja u druge zemlje mogu biti veoma skupa, posebno ona na poznate destinacije koje svake godine posjeti stotine hiljada turista. Međutim, postoji rješenje ako planirate posetu nekom novom mjestu, a ne želite da ostanete potpuno bez novca.

Holandski kreator sadržaja o putovanjima, poznat kao Lourens, podijelio je svoje iskustvo posjete onome što on naziva "najjeftinijom državom na svijetu".

Lourens na Instagramu ima više od 15 hiljada pratilaca, a redovno objavljuje sadržaj o "otkrivanju nepoznatih destinacija širom svijeta". U jednom od svojih novijih videa Lourens je govorio o putovanju u "najjeftiniju državu na svijetu" - Uzbekistan.

"Posjetio sam najjeftiniju državu na svijetu, gdje možete popiti pivo na terasi za otprilike 1 evro i odsjesti u lokalnom apartmanu za 15 evra po noćenju. Njegov glavni grad je kao mini Dubai sa modernim staklenim tornjevima i besprijekornim metroom. Ali ovaj grad ima i drevne građevine sa puno kulture i bogatom lokalnom kuhinjom. Na primjer, otišli smo u jedan restoran i naručili lokalno jelo za otprilike 3 evra po osobi", započeo je on.

Dodao je i da oni kojima se ne sviđa arhitektura u "stilu Dubaija" mogu uskočiti u brzi, luksuzni voz za 15 evra, koji će ih odvesti do kulturnog centra Samarkanda, gdje je Lourens "vidio jednu od najljepših građevina drevnog Puta svile".

"Osim toga, iz ovog grada možete krenuti i na jednodnevni izlet sa vodičem preko granice u Tadžikistan kako biste vidjeli Sedam jezera. Ta jezera imaju čistu vodu i netaknute planinske pejzaže u kojima smo zaista uživali", naveo je influenser.

Lourens je u opisu istakao da je Uzbekistan najbolja zemlja kada je u pitanju budžet, što je otkrio nakon što je posjetio više od 60 zemalja.

Njegova objava o Uzbekistanu postala je viralna, a mnogi su u komentarima podijelili i svoja iskustva. "Jedna od mojih omiljenih država", "Upravo sam napustio Uzbekistan i nevjerovatan je", "Izgleda jako zanimljivo, sviđa mi se ideja odlaska na mjesto koje nema previše turista", pisali su u komentarima.

Iako se Uzbekistan ubraja među najpovoljnije destinacije na planeti, tehnički nije najjeftiniji. Uzbekistan se često nalazi među top 10 ili top 20 najpovoljnijih destinacija, ali su zemlje poput Pakistana, Egipta, Libije i Indije generalno rangirane kao one sa nižim troškovima života prema globalnim indeksima.

Unutar centralne Azije zemlje poput Kirgistana i Tadžikistana često se smatraju povoljnijim destinacijama od Uzbekistana. Uzbekistan je poznat i kao sigurna destinacija za turiste, koji ga ocjenjuju kao jednu od najsigurnijih zemalja koje su posjetili.

Međutim, zvanične smjernice se razlikuju u zavisnosti od zemlje porijekla, a preporučuju se određene mjere opreza. Britanska vlada, na primjer, sugeriše da je zemlja generalno sigurna, iako se putnicima savjetuje da budu oprezni zbog terorističkih rizika i da se klone bilo kakvih protesta ili demonstracija.

Dok su popularne turističke destinacije poput Taškenta, Samarkanda i Buhare snažno obezbijeđene, zabrinjavajuća područja uključuju granicu sa Avganistanom te regione koji se graniče sa Tadžikistanom i Kirgistanom.

Uzbekistan se sve više proglašava vodećom destinacijom za žene koje putuju same, a prijave uznemiravanja znatno su rjeđe u poređenju sa mnogim drugim velikim turističkim destinacijama.

