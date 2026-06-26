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Ko je u najvećem riziku tokom vrućina? Za 4 godine visoke temperature u Evropi odnijele su više od 200.000 života

Ko je u najvećem riziku tokom vrućina? Za 4 godine visoke temperature u Evropi odnijele su više od 200.000 života

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
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Kada temperature pređu 35 stepeni, većina ljudi razmišlja o hladovini, klimi i čaši vode. Međutim, za milione ljudi koji žive sa hroničnim bolestima, toplotni talas predstavlja mnogo više od letnje neprijatnosti i postaje opasnost po zdravlje.

Za 4 godine visoke temperature u Evropi odnijele su više od 200.000 života Izvor: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da je vrućina jedan od najsmrtonosnijih vremenskih fenomena na svijetu. Za razliku od poplava, oluja ili požara, ona ne ostavlja dramatične prizore iza sebe, ali svake godine odnose na desetine hiljada života.

Samo u evropskom regionu kako navodi Svjetska zdravstvena organizacija, ekstremne temperature za 4 godine su odnijele preko 200.000 života. Važno je istaći da su svi smrtni slučajevi mogli da se izbjegnu.

Ko je u najvećem riziku?

Posebno zabrinjava činjenica da mnogi nisu ni svjesni koliko vrućina može da optereti organizam. Kada je napolju veoma toplo, telo pokušava da se rashladi pojačanim znojenjem i širenjem krvnih sudova.

Srce mora brže da pumpa, a organizam gubi velike količine tečnosti i minerala. Kod zdravih ljudi taj sistem uglavnom funkcioniše, ali kod osoba sa hroničnim bolestima vrlo brzo može da dođe do problema.

Ljudi koji imaju srčane bolesti, visok krvni pritisak, dijabetes, hronične plućne bolesti ili probleme sa bubrezima spadaju među najugroženije grupe. Neka istraživanja pokazuju da ekstremna vrućina povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, pogoršanja astme i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Situaciju dodatno komplikuju pojedini lijekovi. Na primjer, diuretici, koji se često koriste kod povišenog pritiska i srčane slabosti, a koji podstiču izlučivanje tečnosti iz organizma i ubrzavaju nastanak dehidracije. Neki drugi lijekovi mogu da otežaju znojenje ili da utiču na sposobnost termoregulacije.

Rashlađivanje prostora, unos dovoljno tečnosti, izbjegavanje fizičkog napora tokom najtoplijeg dijela dana i redovno praćenje zdravstvenog stanja mogu da naprave veliku razliku, kako naglašavaju stručnjaci.

(EUpravo zato/CDC)

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Tagovi

toplotni talas zdravlje

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