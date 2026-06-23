Šetnja je za njih mučenje: 10 rasa pasa koje ne podnose vrućinu

Visoke temperature su naporne kako za ljude, tako i za životinje, a mnogi psi se sa vrućinom bore veoma teško.

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Određene rase pasa zbog svoje tjelesne građe, vrste dlake ili veličine podnose vrućinu lošije od drugih. Zato njihovi vlasnici tokom vrelih ljetnjih dana moraju da budu posebno oprezni.

Ako imate psa neke od ovih rasa ili razmišljate o tome da takvog psa udomite, važno je da poznajete njegove potrebe na vrućini. Potrebno je da obezbijedite dovoljno hladne vode, hladovinu i rashlađen prostor za odmor, a šetnje i igru da planirate u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

Evo o kojim rasama je riječ:

1. ENGLESKI BULDOG

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Engleski buldozi zbog kratke njuške često imaju problema sa disanjem i regulisanjem tjelesne temperature. Spadaju u brahicefalične rase koje se teže hlade.

2. MOPS

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I mopsi su brahicefalična rasa i imaju slične probleme kao i engleski buldozi. Zbog kratke njuške mogu otežano da dišu na vrućini i sporije se hlade.

3. FRANCUSKI BULDOG

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Francuski buldozi su još jedna rasa sa kratkom njuškom koja lošije podnosi vrućinu. Tokom ljetnjih dana, kod njih je sprečavanje pregrijavanja posebno važno.

4. BERNARDINAC

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Bernardinci su veliki psi sa gustom dlakom. Naročito u toplim klimatskim uslovima ili pri većoj fizičkoj aktivnosti mogu brzo da se pregriju.

5. ČAU-ČAU

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Rasa čau-čau ima gustu dvostruku dlaku, zbog koje se njeni predstavnici na visokim temperaturama brzo pregrijavaju. Na vrućini im je potrebna hladovina, mir i dovoljno svježe vode.

6. ALJASKI MALAMUT

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Aljaski malamuti su uzgajani za hladne, arktičke uslove. Zbog guste dlake veoma teško podnose ljetnju vrućinu.

7. SIBIRSKI HASKI

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Slično kao i aljaski malamuti, i haskiji su prilagođeni hladnijoj klimi. Na vrelom vremenu se teško hlade, pa im je potrebna posebna briga.

8. ŠAR-PEJ

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Predstavnici rase šar-pej imaju naborano lice i kraću njušku, pa mogu da budu skloniji problemima sa disanjem i pregrijavanjem.

9. NJUFAUNDLENDER

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Njufaundlenderi su veliki psi sa gustom dlakom, uzgajani za rad u hladnim vodama. Visoke temperature zato mogu brzo da im prouzrokuju probleme.

10. KAVKASKI OVČAR

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Kavkaski ovčari su veliki psi sa gustom dlakom i teško se hlade na vrućini. Kod ove rase je u ljetnjim mjesecima potreban dodatan oprez.

(MONDO)