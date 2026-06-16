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Najposlušnije rase pasa: Dreseri tvrde da je 1. na listi najbolja na svijetu, posebno ako imate djecu

Najposlušnije rase pasa: Dreseri tvrde da je 1. na listi najbolja na svijetu, posebno ako imate djecu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vil Aterton, stručnjak za ponašanje pasa, otkrio je koje tri rase prema njegovom iskustvu važe za najposlušnije i najprikladnije za porodice sa decom.

Stručnjak za ponašanje pasa otkrio 3 najposlušnije rase: Treća će vas potpuno iznenaditi Izvor: schankz/Shutterstock

Vil Aterton, stručnjak za ponašanje pasa, primetio je da se kod nekih rasa problemi u ponašanju javljaju znatno rjeđe. Prve dvije rase na njegovoj listi većinu poznavalaca pasa vjerovatno neće iznenaditi, dok bi treća možda bila neočekivana.

Ovo su najposlušnije rase pasa:

1. Labrador

Izvor: Badger13/Shutterstock

Labradori su izuzetno popularni i Aterton smatra da su najbolja rasa na svijetu. Šaljivo je dodao da je prava šteta što sa njima nema više problema, jer bi sa ovom rasom volio češće da radi. Zbog nježnog karaktera i želje da udovolje, labradori su često prvi izbor za porodice sa djecom.

2. Zlatni retriver

Izvor: Francesca Leslie/Shutterstock

Kada je riječ o zlatnim retriverima, priča je veoma slična, istakao je. Iako ova rasa dijeli mnoge izuzetne osobine sa labradorom, zlatni retriveri su ponešto razigraniji, zabavniji i nestašniji, dok su labradori često malo ozbiljniji. Prijateljski su nastrojeni, vole da sarađuju i obično se veoma dobro odazivaju na obuku, dodao je.

3. Stafordski bulterijer

Izvor: Jenna Lahti/Shutterstock

Rasa koja bi mnoge mogla da iznenadi na ovoj listi je stafordski bulterijer. Ako odrastaju uz odgovarajuće vođenje, ti psi su, prema iskustvu Atertona, često nevjerovatno privrženi, odani i stabilni. Nažalost, ova rasa ima nepravedno lošu reputaciju, ali uz pravilnu socijalizaciju i vaspitanje može da postane izuzetan porodični pas, uvjeren je stručnjak za ponašanje pasa.

(MONDO)

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psi kućni ljubimci

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