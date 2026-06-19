5 rasa pasa koje se ponašaju kao ljudi: Veterinari smatraju da su najinteligentnije

Vjeruje se da pet rasa pasa naročito izraženo odražava ljudske osobine. Zanimljivo je da u ove rase ubrajamo i pse koji važe za najinteligentnije.

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Psi često ne mogu da nas "pročitaju". To vlasnici pasa odavno znaju, a isto potvrđuju i naučna istraživanja. Na naše emocije reaguju uz pomoć govora tijela, izraza lica, pa čak i mirisa. O rasama koje se najviše ponašaju kao vijerni pratioci čovjeka, govorio je veterinar Natanijel Rajkstrou.

1. BORDER KOLI

Border koliji su poznati po svojim izuzetnim pastirskim sposobnostima i važe za najpametniju rasu pasa. Rajkstrou je uvjeren da ovi psi često razumiju ljudske rutine bolje nego što bismo očekivali.

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"Primjećuju i najmanje znake, brzo prilagođavaju svoje ponašanje i vole da učestvuju u svakom zadatku. Njihova kombinacija inteligencije i pažnje ponekad može da djeluje skoro ljudski", objasnio je veterinar.

2. PUDLA

Pudle, koje je legendarni psiholog Stenli Koren svrstao u drugu najinteligentniju rasu, nisu samo pametne, već i izuzetno osjećajne.

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"Pudle brzo razmišljaju, a istovremeno se veoma dobro prilagođavaju raspoloženju svojih vlasnika. Primjećuju kada nešto nije u redu i često ostaju u blizini, čak i bez riječi", rekao je dr Rajkstrou.

3. ZLATNI RETRIVER

Zlatni retriveri spadaju među najpopularnije pse. Poznati su po svojoj harizmi i skoro ljudskim reakcijama. Često urade nešto neobično ili pogledaju vlasnika izražajnim, skoro značajnim pogledom kako bi privukli pažnju.

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"Ovi psi izuzetno dobro 'čitaju' ljude. Reaguju na ton glasa, govor tijela i emocionalne promjene nježnošću koju mnogi upoređuju sa ljudskom empatijom. Osim toga, vole da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima i društvenim situacijama", rekao je veterinar.

4. LABRADOR

Labrador je, prema podacima Američkog kinološkog saveza, već 31 godinu zaredom najpopularnija rasa. Dr Rajkstrou ih opisuje kao opuštene pse koji su uvijek usmjereni na ljude.

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"Pažljivo posmatraju svoje porodice i brzo se prilagođavaju, bez obzira na to da li je u domu živo ili mirno. Uvijek žele da budu uključeni i povezani sa svojim ljudima", objasnio je.

5. NJEMAČKI OVČAR

Njemački ovčari su poznati po izuzetnom karakteru, lojalnosti, hrabrosti i samopouzdanju. Njihova sposobnost brzog učenja zahtjevnih komandi i prirodni zaštitnički nagon čine ih odličnim porodičnim čuvarima, ali i nezamjenljivim radnim psima u policiji, vojsci i spasilačkim timovima.

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"Mnogi vlasnici ih opisuju kao prave partnere, jer žele da budu dio svega što njihova porodica radi. Njemački ovčari stvaraju duboke emotivne veze i razumiju složene komande, dok istovremeno pažljivo prate raspoloženje svojih ljudi", objasnio je dr Rajkstrou.

(MONDO)