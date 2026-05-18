Rajaner upozorava na rast troškova

Rajaner upozorava na rast troškova

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Avio-kompanija Rajaner saopštila je da sukobi na Bliskom istoku i rat u Iranu drastično podižu troškove goriva, što vrši pritisak na rast cijena avio-karata.

Rajaner upozorava na rast troškova goriva Izvor: Bradley Caslin/Shutterstock

Niskotarifna avio-kompanija "Rajaner" upozorila je na rastuće troškove zbog poskupljenja goriva i objavila da neizvjesnost uzrokovana ratom u Iranu vrši pritisak na cijene karata.

Irski avio-prevoznik je saopštio da su cijene karata opale u posljednjih nekoliko sedmica kao odgovor na situaciju na Bliskom istoku, uz očekivanje da će biti još niže do kraja juna.

"Rajaner" očekuje "u velikoj mjeri stabilne" cijene karata između jula i septembra, prenijela je agencija DPA.

Grupa je saopštila da, iako je obezbijedila 80 odsto svojih potreba za gorivom za avione, cijena preostalih 20 odsto je "narasla" zbog sukoba na Bliskom istoku i upozorila je da bi ukupni troškovi poslovanja mogli da skoče za nekoliko procenata ove i sljedeće godine.

"Rajaner" je zabilježio rast osnovnog profita nakon oporezivanja za 40 odsto, na 2,26 milijardi evra u fiskalnoj godini do 31. marta.

