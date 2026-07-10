Sloboda izražavanja kao test za bh. društvo i uloga mladih

Sloboda izražavanja danas nije samo zakonska norma - ona je vještina koju društvo uči i razvija.

Izvor: Promo/Ja bih u EU

U vremenu dezinformacija, govora mržnje i pritisaka na novinare i aktiviste u Bosni i Hercegovini, sloboda izražavanja postaje pravi test za institucije i građane - posebno za mlade koji žele oblikovati društvo u kojem žive. Iz te potrebe nastao je HUB za zaštitu slobode izražavanja. Njegov cilj je osnažiti mlade i približiti im njihova prava, ali i odgovornosti koje ta prava sa sobom nose. Projekt provode organizacije "Ja bih u EU" (JaBiHEU) i "World University Service Austria" (WUS AT), a finansira ga Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

HUB za slobodu izražavanja - platforma koja osnažuje

Iako je sloboda izražavanja zagarantovana zakonima i međunarodnim konvencijama, u praksi se njene granice često pogrešno tumače ili zloupotrebljavaju. Kriminalizacija klevete, pritisci na medije, SLAPP tužbe, usmjerene na zastrašivanje novinara i aktivista, kao i niska medijska pismenost, dovode do autocenzure i smanjuju prostor za otvorenu razmjenu mišljenja.

Projekt HUB za zaštitu slobode izražavanja na ove izazove odgovara znanjem, dijalogom i praktičnim iskustvom. Kroz različite aktivnosti, više od 300 mladih iz cijele BiH uči kako prepoznati i suprotstaviti se dezinformacijama, govoru mržnje, mizoginiji i kleveti, posebno u digitalnom okruženju.

Kroz edukativni i mentorski proces, 40 mladih ambasadora zaštite slobode izražavanja iz 17 gradova BiH, osnaženo je da stečena znanja prenose svojim vršnjacima i pokreću razgovore o slobodi izražavanja u svojim zajednicama. "Vjerujem da mladi u Bosni i Hercegovini trebaju preuzeti inicijativu u borbi za promjene koje će naše društvo učiniti boljim. Kroz aktivnosti u ovom projektu, mi ambasadori i ambasadorke slobode izražavanja želimo koristiti svoju slobodu i kreirati pozitivne promjene u društvu" - kazala je mlada ambasadorka Romana Balatunović, prilikom predstavljanja mladih ambasadora u Sarajevu.

Značaj projekta prepoznala je i Delegacija Evropske unije u BiH, posebno u digitalnom prostoru u kojem mladi danas sve češće iznose svoje stavove.

"Ovaj projekt pokazuje moć mladih da oblikuju društvo koje će cijeniti otvoreni dijalog, oduprijeti se govoru mržnje i prihvatiti promjene. Drago mi je što finansiramo projekt i podržavamo mlade aktiviste na njihovom putu" - poručio je ambasador Luigi Soreca, šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Transformacija kroz znanje - od učionice do prakse

HUB za zaštitu slobode izražavanja okuplja blizu 30 medijskih djelatnika, više od 15 organizacija civilnog društva i najmanje 10 predstavnika bh. institucija. Za razliku od klasičnih kampanja, djeluje kao prostor u kojem mladi uče, istražuju i primjenjuju znanje u stvarnim situacijama. Kroz javne debate i posjete redakcijama i institucijama, mladi imaju priliku vidjeti kako sistem funkcioniše u praksi.

Tako su se, prilikom posjeta redakcijama u Brčkom i Zenici, u razgovoru s novinarima upoznali s ključnim izazovima novinarskog posla. Govorilo se o nepristrasnom izvještavanju, borbi protiv dezinformacija, pritisaka i senzacionalizma.

"Bilo je vrlo korisno razgovarati o tome kako mi mladi možemo pomoći u očuvanju prava na slobodu izražavanja i medijskih sloboda. Moramo pratiti rad i podržavati kredibilne medije koji izvještavaju objektivno, kako bismo pomogli očuvanju medijske profesije" - kazala je mlada ambasadorka Džejla Škiljo, prilikom posjete redakciji RTV Zenica.

Na radionicama u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, mladi su s pravnim stručnjacima razgovarali o granicama između govora mržnje i slobode izražavanja. Analizirali su presude Evropskog suda za ljudska prava i njihovu ulogu u zaštiti osnovnih demokratskih vrijednosti.

"Radionica mi je pomogla da proširim znanje o zakonima i regulacijama, kao i da bolje razumijem gdje su granice između slobode izražavanja i govora mržnje i zašto je važno imati pravosuđe koje štiti javni interes, a ne utišava kritiku" - poručila je mlada ambasadorka Sofija Tešanović, nakon održane radionice u Banjoj Luci.

Paneli kao prostor stvarnog dijaloga

Na panel-diskusijama u više bh. gradova, mladi su, s predstavnicima organizacija civilnog društva i medijskim stručnjacima razgovarali o borbi protiv dezinformacija, slobodi okupljanja te izazovima digitalnog okruženja.

Ono što je ove rasprave razlikovalo od drugih, bila je njihova struktura - mladi nisu bili publika, već aktivni učesnici i inicijatori promjena.

"Spoznali smo kako možemo prepoznati dezinformacije, te koliko smo mi mladi bitan faktor u pronalaženju i širenju tačnih informacija" - izjavila je mlada ambasadorka Adnana Mulalić, tokom panel-diskusije u Tuzli.

EU integracije za osnaživanje mladih

U okviru projekta HUB za zaštitu slobode izražavanja, mladi su posjetili Direkciju za evropske integracije BiH. Tamo su se upoznali s procesom evropskih integracija i obavezama Bosne i Hercegovine, ali su razgovarali i o preporukama Evropske unije koje se odnose na slobodu izražavanja, zaštitu novinara i borbu protiv govora mržnje. Istaknuto je da HUB pokazuje kako se te preporuke mogu primijeniti u praksi - kroz obrazovanje, dijalog i osnaživanje mladih.

Vodič za slobodu izražavanja - znanje koje ostaje

Kako bi znanja i iskustva stečena kroz HUB ostala dostupna i nakon završetka projekta, izrađen je Vodič kroz slobodu izražavanja. Ovaj priručnik za mlade nudi praktične alate za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje, dezinformacija, mizoginije, klevete kao i drugih destruktivnih oblika komunikacije.

Svi materijali dostupni su na digitalnoj platformi projekta: http://www.hubzasloboduizrazavanja.ba/Vodic.pdf

Ovi resursi zamišljeni su kao dugoročna podrška mladima, s ciljem da kroz znanje, dijalog i aktivizam doprinesu otvorenijem i pravednijem društvu u Bosni i Hercegovini.

Ovaj članak je kreiran uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruženja “Ja bih u EU” Sarajevo i World University Service (WUS) Austria i ne predstavlja nužno stav Evropske unije.