Soreka o izboru novog visokog predstavnika: "Do 14. jula očekujemo da EU pronađe kandidata"

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka izjavio je da je imenovanje Luisa Krišoka za v.d. visokog predstavnika privremeno i da se novi kandidat očekuje do 14. jula.

Izvor: YouTube/Screenshot/European Union in Bosnia and Herzegovina

Luis Krišok koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika je privremeno rješenje, očekuje se da EU do sjednice Savjeta za provođenje mira (PIK) 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio je danas šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

"Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje, ne očekujemo da ono preraste u trajni aranžaman. Uočio sjednice PIK-a koja je zakazana za 14. jul očekujemo da EU pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin", rekao je Soreka.

On je dodao da EU nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija već da treba ići u pravcu njegnog gašenja.

Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.

"Što su konkretniji koraci time ste bliži gašenju međunarodne supervizije", rekao je Soreka novinarima u Brčkom.