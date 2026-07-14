Crna Gora zatvorila još 2 poglavlja u pregovorima sa EU

Na Međuvladinoj konferenciji, Crna Gora je zatvorila Poglavlje 8 i Poglavlje 29, čime je ukupno zatvorila 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa EU

Izvor: europa.eu

Crna Gora je danas u Briselu na Međuvladinoj konferencija sa EU zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, Poglavlje 8 - Konkurencija i Poglavlje 29 - Carinska unija.

Time ukupan skor Crne Gore na putu ka članstvu iznosi 18 zatvorenih poglavlja, od ukupno 33 koja su sva otvorena.

Za zatvaranje je bilo spremno i Poglavlje 14 (Saobraćajna politika), ali nije dobijeno zeleno svjetlo Hrvatske, koja je problematizovala pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavlja prevoz unutar druge države.

U delegaciji koju predvodi premijer Spajić biće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar finansija Novica Vuković.

Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora nije mogla primiti bolje vijesti za Dan državnosti kojeg je juče proslavila.

"Danas proslavljamo super utorak. Zatvorili smo više od polovine pregovaračkih poglavlja", rekao je Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je sa Crnom Gorom zatvaranje poglavlje već "poznat proces" koji se približava kraju.

Brisel može da se "vrati na zatvorena poglavlja"

Evropska unija može, ukoliko bude potrebno, da se u odgovarajućem trenutku ponovo vrati na ova pregovaračka poglavlja.

Ovo privremeno zatvaranje uslijedilo je manje od mjesec dana nakon prethodne Međuvladine konferencije, održane 15. juna 2026. godine, kada su privremeno zatvorena poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika i poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Tokom čitavog pregovaračkog procesa nastaviće se praćenje napretka Crne Gore u usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihovoj primjeni.

Crna Gora zatvorila više od polovine poglavlja

Zatvaranje novih poglavlja predstavlja potvrdu konkretnog napretka Crne Gore u sprovođenju evropskih reformi i ispunjavanju zahtjevnih kriterijuma članstva, smatra zvanična Podgorica.

"Napredak u oblastima politike konkurencije i carinske unije dodatno jača pravnu sigurnost, unapređuje uslove za poslovanje i potvrđuje spremnost Crne Gore za puno učešće u jedinstvenom evropskom tržištu", navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova.

(EUpravo zato.rs)