Čitaoci reporteri

Vlada RS planira vraćanje dijela akciza na gorivo - 10 odsto za privredu, 20 odsto za građane

Autor Nikolina Damjanić
Vlada Republike Srpske donijeće na narednoj sjednici odluku o povratu dijela akciza na gorivo, pri čemu će privreda dobiti 10 odsto, a građani 20 odsto, najavio je premijer Srpske Savo Minić.

Minić je naveo da ova mjera predstavlja direktnu finansijsku pomoć koja mjesečno nominalno iznosi oko pet miliona KM.

Dodao je da će sjednica Vlade Srpske biti održana u petak, te da će se tada ići sa prijedlogom realizacije odluke o vraćanju dijela sredstava akciza na gorivo.

Minić je istakao da se povrat dijela akciza na naftu i naftne derivate smatra značajnom podrškom građanima i da se ne očekuju poremećaji u snabdijevanju.

"Ne očekuju se poremećaji kada je riječ o snabdijevanju u narednom periodu. Razmtraju se sve varijante i prate se svjetska dešavanja iz sata u sat", istakao je Minić.

Dodao je da prevoznici u srijedu u Gradišci zakazuju sastanak sa nadležnim institucijama, a pozvani će biti i predstavnici Hrvatske, kako bi se razmotrila pitanja koja izazivaju blokade u transportu.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prvobitno je danas najavio mogućnost uvođenja novog modela podrške građanima i privredi, prema kojem će svi moći da prijave fiskalne račune za kupovinu goriva na kraju mjeseca, nakon čega će im biti vraćen dio iznosa koji se odnosi na akcize.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ