Brisel upozorava Slovačku: Različite cijene dizela za domaće i strane vozače su diskriminacija

Brisel upozorava Slovačku: Različite cijene dizela za domaće i strane vozače su diskriminacija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Evropska komisija upozorava na diskriminaciju vozača u Slovačkoj zbog različitih cijena dizela za domaće i strane tablice.

Brisel upozorava Slovačku: Različite cijene dizela za domaće i strane vozače su diskriminacija Izvor: Shutterstock/Mania Mee/MONDO/Uroš Arsić

Evropska komisija (EK) upozorila je danas da odluka slovačke vlade da uvede različite cijene dizela za vozače sa slovačkim i stranim tablicama na 30 dana predstavlja diskriminaciju i krši pravo Evropske unije.

Vozači sa stranim registarskim tablicama sada u Slovačkoj plaćaju prosječno 1,826 evra po litru dizela, što je za oko 20 odsto više od cene koje plaćaju domaći potrošači, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Portparol EK Rikardo Kardozo istakao je da mjere članica Unije u ovakvim situacijama moraju da bude koordinisane i da ne smiju da diskriminišu vozače po državljanstvu. Kako je naveo, Komisija će preduzeti pravne korake kako bi se osigurala usklađenost sa zakonodavstvom EU, prenosi Ta3.

Slovački premijer Robert Fico je prethodno izjavio da ne očekuje da će EK pokrenuti formalni postupak, jer je regulativa uvedena privremeno, na samo 30 dana, ali odluka već izaziva značajnu pažnju u Briselu, navodi slovački TV kanal.

Vlada Slovačke uvela je različite cijene dizela kako bi, prema vlastitim riječima, zaštitila domaće potrošače i spriječila vozače iz drugih zemalja, posebno Poljske, da u Slovačkoj toče gorivo po nižim cijenama.

Prethodna iskustva Evropske unije sa sličnim slučajevima pokazuju da Brisel reaguje brzo.

Evropska komisija je u 2022. pokrenula je postupak protiv Mađarske zbog slične prakse diskriminacije stranih vozila pri kupovini goriva, kada su domaći vozači na pumpama plaćali manje od stranih.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

